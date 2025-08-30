Oficial: Ounahi ficha por el Girona hasta 2030

La confirmación del traspaso de Bojan Miovski rumbo al Rangers hacía intuir alguna llegada a Montilivi. Horas después de anunciar la salida del 'killer' macedonio, el Girona oficializó el fichaje del centrocampista marroquí del Olympique de Marsella Azzedine Ounahi, que firma con el cuadro rojiblanco para las próximas cinco temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2030.

A sus 25 años, Ounahi llega a Montilivi con la intención de relanzar una carrera que despegó por completo en el Mundial de Qatar. Después de eliminar a España en los octavos de final, Luis Enrique destacó en rueda de prensa su labor en el centro del campo, asegurando que su desempeño le había sorprendido gratamente. En aquel entonces jugaba en el Angers, y el Olympique de Marsella no dudó en hacerse con sus servicios por casi 10 millones de euros.

Ounahi, durante un partido del Mundial de Qatar 2022 / EFE

Sin embargo, el centrocampista marroquí no acabó de encajar en el Vélodrome y el pasado verano se marchó cedido al Panathinaikos. Ahora, tras regresar de Grecia y no entrar en los planes de Roberto De Zerbi, el Girona ha decidido ficharlo por seis millones de euros.

Polivalencia y talento para el Girona

Por perfil, Ounahi puede caer de pie en el equipo dirigido por Míchel. El marroquí es un futbolista técnico, que brilla por su conducción y su visión de juego, pero también por su despliegue físico, la condición que enamoró a Luis Enrique en Qatar. Con experiencia en competición europea con el Marsella y el Panathinaikos, puede ayudar a dar un salto de calidad al centro del campo del Girona.

Azzedine Ounahi, durante un partido con el Panathinaikos / 'X'

Capaz de jugar de centrocampista puro o de mediapunta, Ounahi sumará talento en la base de la jugada, así como creatividad y desequilibrio en zona de tres cuartos. Al lado de futbolistas del perfil de Yangel Herrera, el marroquí podrá dar un paso adelante y tratar de subir una marcha al ritmo del Girona. Queda por ver su capacidad de adaptación al fútbol español.