Oficial: Oleksandr Pyshchur, primer fichaje del Girona

El Girona ya ha comenzado a construir el proyecto con el que intentará regresar cuanto antes a Primera División. Después de consumarse el descenso a Segunda y de la salida de Míchel, el club rojiblanco afronta un verano de reconstrucción en el que todavía debe resolver una cuestión clave como es la elección del nuevo entrenador. Mientras se define quién ocupará el banquillo de Montilivi, la dirección deportiva ya trabaja en la confección de una plantilla competitiva para pelear por el ascenso.

En este contexto llega el primer fichaje del verano. El Girona ha hecho oficial este viernes la incorporación de Oleksandr Pyshchur, delantero ucraniano de 21 años que aterriza procedente del ETO FC de la Primera División húngara. El atacante firma por cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

Nacido en Chernígov el 24 de enero de 2005, Pyshchur destaca especialmente por su imponente físico. Con 2,04 metros de altura, el nuevo futbolista rojiblanco se presenta como una referencia ofensiva para el ataque gerundense. En el comunicado oficial, el club lo define como "un atacante de gran envergadura, fuerte en el juego aéreo, capaz de fijar centrales y de generar ventajas dentro del área rival".

El delantero llega a Montilivi tras una trayectoria ascendente en el fútbol húngaro. Después de formarse y dar sus primeros pasos en Ucrania, pasó por Kisvárda, Puskás Akadémia y Gyirmót antes de incorporarse al ETO FC en julio de 2025. Su progresión ha despertado el interés del Girona, que ha decidido apostar por uno de los talentos emergentes del fútbol ucraniano.

Pyshchur también ha ganado protagonismo recientemente con las categorías inferiores de su selección. Internacional sub-21 con Ucrania, fue una de las revelaciones del Mundial Sub-20 disputado en Chile. Según destaca el Girona, llamó la atención tanto por ser uno de los jugadores más altos del torneo como por su rendimiento ofensivo. De hecho, debutó en la competición marcando ante Corea del Sur gracias a "un potente remate de cabeza".

El nuevo delantero rojiblanco compartirá vestuario con su compatriota Vladyslav Krapyvtsov, con quien coincide habitualmente en la selección sub-21 de Ucrania. Un factor que podría facilitar su adaptación a un Girona que inicia una nueva etapa marcada por la necesidad de reconstruirse para volver cuanto antes a la élite.

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Con el fichaje de Pyshchur, el club catalán da el primer paso en un mercado que se prevé intenso. A la espera de conocer quién liderará el proyecto desde el banquillo, la entidad ya incorpora una pieza de presente y futuro para reforzar una plantilla que tendrá como objetivo prioritario recuperar la categoría perdida.