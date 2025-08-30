Oficial: Miovski vuelve a Escocia

La aventura de Bojan Miovski en Girona ha llegado oficialmente a su fin. Llegó a Montilivi procedente del Aberdeen para sustituir a Artem Dovbyk, pero la sombra del ucraniano, Pichichi de LaLiga EA Soorts 2023-24 con 24 dianas, ha sido inmensa para el macedonio.

Tras 23 partidos y solo cuatro goles, regresa traspasado a Escocia de la mano del Rangers de Glasgow, que abonará 3,5 millones de euros más otros tres en variables por él, además de un 20% de una futura venta que se reserva el equipo catalán.

Sustituto de Dovbyk

Casi cinco millones de euros, más algunos variables que no se cumplieron, pagó el Girona el pasado verano para traer al 'killer' macedonio, que se había destapado como un gran goleador en Escocia. La idea era emular la 'operación Dovbyk', que había firmado por el Girona un año antes procedente del desconocido Dnipro-1 ucraniano. Sin embargo, han sido la noche y el día.

Miovski, que marcó 26 goles en 53 partidos en la temporada 2023-24, no se adaptó bien a Girona y cerró el curso con únicamente cuatro tantos: dos ante el Espanyol en Liga y otros dos ante el Extremadura en la Copa del Rey. Unos registros extremadamente pobres para quien debía ser el referente ofensivo de un equipo que acabó rozando el descenso en una campaña histórica por su debut en la Champions League.

Mejor con Macedonia que con el Girona

Eso sí, con su selección estuvo más fino. Durante los parones de la FIFA, el ariete de Macedonia del Norte marcó tres goles y repartió una asistencia en seis partidos. Pero nunca se enchufó en Montilivi. Míchel decidió prescindir de él esta temporada. "La baja de Miovski es por decisión mía", afirmó el técnico madrileño al dejarlo fuera de la lista para viajar a La Cerámica.

Miovski celebra un gol con Macedonia / EFE

Finalmente, y como venía sonando, Miovski volverá a Escocia, donde mostró su mejor versión de cara a puerta, firmando por uno de los mejores equipos del país: el Rangers de Glasgow. Visto su rendimiento en España, ha sido imposible recuperar la inversión de primeras. Sin embargo, si explota de nuevo en territorio británico, el Girona podría llevarse algún pellizco adicional.