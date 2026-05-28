Oficial: Míchel dice adiós al Girona

Llegó ese día que nadie quería que llegase. Hoy no sonríe la redonda: Míchel Sánchez dice adiós al Girona. El vallecano es y será por siempre un emblema de la ciudad inmortal. Su historia termina con el doloroso descenso a Segunda División, pero dejará una huella imborrable en un club al que llevó hasta la Champions League.

"Míchel Sánchez no continuará en el Girona FC. La entidad quiere expresar su más sincero agradecimiento al técnico madrileño por la dedicación, el compromiso y la profesionalidad con la que ha liderado el primer equipo, así como por el trato humano, cercano y respetuoso que ha mantenido en todo momento con los socios, aficionados, dirección y todos los trabajadores del Club", comunica el club catalán.

'Míchel català'

Se va el mejor entrenador de la historia del Girona. Marcó un antes y un después. Por su manera de entender el fútbol, su humildad y arraigo con la ciudad. Su especial vínculo con el catalán es, simplemente, maravilloso. 'Míchel català', le llaman.

Míchel, celebrando el éxito de su Girona / @GironaFC

Tiene, además, un don especial para convertir en oro casi todo lo que toca. No es casualidad que todos los recién llegados coincidan en que la primera llamada o conversación con el madrileño fue decisiva: bastó escucharle para no dudar en formar parte de su proyecto.

Cinco años inolvidables. Del ascenso a Primera a hacer historia jugando en la mismísima Champions League. Practicando un fútbol atractivo y con una identidad única. El fútbol no entiende de justicia y el madrileño se despide de Montilivi con el descenso a Segunda. Aun así, su legado se mantendrá intacto.

Míchel, con el lema 'Míchel català' en Montilivi. / @GIRONAFC

El comunicado del Girona

"Llegado al banquillo en verano de 2021, Míchel ha sido una figura clave en el crecimiento deportivo y la consolidación del modelo de juego del Girona FC. A lo largo de sus temporadas al frente del primer equipo, ha dirigido un total de 221 partidos oficiales, convirtiéndose en uno de los entrenadores más importantes de la historia reciente del Club. En su primera temporada, condujo al equipo a un ascenso memorable a Primera División a través del play-off, culminado en Tenerife en una noche ya histórica para el gironismo.

Bajo su dirección, el Girona FC ha vivido una de las etapas más brillantes de su trayectoria. El equipo no sólo se consolidó en LaLiga con un estilo de juego valiente y reconocible, sino que logró hitos sin precedentes, culminados con una histórica tercera posición en la temporada 2023/24 que permitió clasificarse, por primera vez, para la UEFA Champions League.

El Club también quiere reconocer la labor de los miembros de su cuerpo técnico, Salva Fúnez, David Porcel y Juan Carlos Balaguer, destacando su profesionalidad, implicación y contribución al funcionamiento diario del equipo. Los tres finalizan igualmente su vinculación.

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El Girona FC quiere desear a Míchel ya su staff los mayores logros tanto en el ámbito profesional como personal en el futuro".