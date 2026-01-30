Oficial: Livakovic corta su cesión y se marcha al Dinamo Zagreb

Se acabó. Dominik Livakovic se sale con suya y, por fin, deja de ser jugador del Girona después del acuerdo alcanzado entre el Fenerbahçe y el club catalán para cortar su cesión y, por tanto, cumplir su deseo de finalizar la temporada en su país, en el Dinamo Zagreb.

El croata se va por la puerta de atrás. Habiéndose negado a jugar, incluso con Paulo Gazzaniga "con 38 de fiebre y gripe" en Ourense, puesto que si disputaba un solo minuto con la elástica 'blanc-i-vermella' no podría vestir la camiseta de un tercer club y, por tanto, su protagonismo con Croacia de cara a la Copa del Mundo podía verse afectado.

"Me toca los cojones la situación. Livakovic quiere jugar en otro equipo porque necesita minutos para el Mundial y, si compite con el Girona, ya no podría fichar por otro club porque ya había jugado con el Fenerbahce antes de la cesión", declaró un Míchel desquiciado y harto de la insólita situación que le estaba tocando vivir a principios de diciembre.

Se 'borró'

El experimentado y contrastado meta de 31 años recaló en Montilivi en el último día de mercado para fortalecer la portería del equipo ante la lesión de gravedad de Juan Carlos.

Gazzaniga empezó el curso muy cuestionado bajo palos, pero Míchel no le retiró su confianza y siguió apostado por él. El croata comunicó al club que no quería jugar y que quería salir en enero y fue cuando el técnico hizo pública la situación en diciembre, después de semanas de rumores.

Livakovic, en su presentación con el Girona / Girona FC

Livakovic ya había jugado dos partidos con el Fenerbahçe antes de salir cedido a Montilivi y, en caso de disputar un solo minuto oficial con el Girona, ya no podría salir a un tercer equipo en invierno porque un jugador no puede jugar en tres clubes diferentes en una misma temporada, según la normativa UEFA.

El '1' queda libre

El club catalán le dio una semana de permiso al volver del parón navideño para acabar de cerrar su salida, pero la situación se alargó... hasta este viernes. Livakovic ya no entró en la convocatoria del partido del lunes con el Getafe (1-1) porque el Girona ya había concretado la llegada de Marc-André ter Stegen, que sí se ha hecho con la titularidad nada más llegar.

Ter Stegen fue decisivo en su debut con el Girona / @mterstegen1

El meta culé, de hecho, tuvo que ser inscrito con el '22' que dejó libre Jhon Solís, puesto que el resto de dorsales reservados para porteros estaban ocupados. El '1' que portaba el croata queda libre y, por tanto, podría ser ocupado por Ter Stegen.