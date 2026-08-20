Oficial: El Girona traspasa a Iván Martín al Racing de Santander

Iván Martín ya no es jugador del Girona. El club catalán hizo oficial el acuerdo alcanzado con el Real Racing Club de Santander para el traspaso del centrocampista, que pone punto final a una etapa de más de cuatro años defendiendo la camiseta rojiblanca. El periodista Nil Solà explicó que la operación se cierra por tres millones de euros fijos, más uno en variables.

El futbolista, nacido en Bilbao el 14 de febrero de 1999, llegó a Montilivi en enero de 2022 procedente del Villarreal. Antes de recalar en Girona, había militado como cedido en el Mirandés y el Alavés, después de completar buena parte de su formación en la cantera del conjunto castellonense.

Destacado en los éxitos recientes del Girona

Desde su llegada, Iván Martín fue ganando protagonismo hasta convertirse en uno de los hombres importantes del Girona durante una de las etapas más exitosas de la historia de la entidad. El centrocampista fue partícipe del ascenso a Primera División en la temporada 2021/22 y también del histórico billete para disputar por primera vez la Champions League.

Iván Martín conduce el balón ante Vinicius / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Sus números con el Girona

Su trayectoria como jugador del Girona deja cifras destacadas. Iván Martín ha disputado un total de 163 encuentros oficiales con el conjunto catalán, siete de ellos en la máxima competición continental. En este periodo, el futbolista ha aportado nueve goles y once asistencias.

Su polivalencia ha sido una de sus principales virtudes. Capaz de desenvolverse tanto en la medular como en posiciones más adelantadas, el jugador ha destacado especialmente por su calidad con el balón, su capacidad para combinar con sus compañeros, su llegada y su interpretación de los espacios.

Iván Martín es nuevo futbolista del Racing / Real Racing

Iván Martín ha sido, por tanto, uno de los protagonistas del crecimiento experimentado por el Girona en los últimos años. El ascenso a la élite, la consolidación del equipo en Primera y la histórica participación en la Champions forman parte de una etapa que ahora llega a su fin con su salida rumbo al Racing de Santander.

El agradecimiento de su exequipo

El Girona ha querido despedir al futbolista agradeciéndole públicamente su profesionalidad, compromiso y trabajo durante estos años. La entidad también ha puesto en valor su aportación a los éxitos conseguidos por el equipo durante su estancia en Montilivi.

Iván Martín conduce el esférico ante la mirada de Brais Méndez / EFE

Ahora, Iván Martín inicia una nueva aventura en el Real Racing Club de Santander. El centrocampista abandona Girona después de haber dejado su huella en una de las épocas más relevantes del club y afronta un nuevo reto en su carrera profesional.