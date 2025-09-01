Oficial: El Girona ficha a Vladyslav Vanat

Traer a un delantero centro a Montilivi era prácticamente una tarea obligada. Después del adiós de Bojan Miovski rumbo al Rangers tras una aventura poco fructífera en Girona, el club catalán deposita su confianza de cara a puerta en Vladyslav Vanat, ariete ucraniano de 23 años, por el que han pagado 17 millones de euros al Dynamo Kyiv.

Vanat, que firma para las próximas cinco temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2030, es un delantero con mucho gol, bastante móvil y con capacidad para asociarse con sus compañeros sin perder efectividad de cara a puerta. En menos de 120 partidos con el Dynamo marcó 51 goles y repartió 24 asistencias.

Vanat, durante un partido con el Dynamo Kyiv / 'X'

La intención del Girona, muy tocado en Liga después de perder los tres primeros partidos contra Rayo Vallecano, Villarreal y Sevilla, es repetir la 'operación Dovbyk' con Vanat. Artem, que solo estuvo una temporada en Montilivi, fue 'Pichichi' de LaLiga 2023-24 con 24 dianas.

Cuarto ucraniano del Girona

Había llegado el verano de 2023 del Dnipro-1, siendo bastante desconocido para el público general. Después, se fue a la Roma por 30,5 millones de euros. En aquel entonces, Montilivi disfrutó de un delantero excelso. Ahora, la ilusión de los aficionados rojiblancos es que Vladyslav pueda rescatar al equipo de su mal momento con sus goles.

Dovbyk, celebrando un gol con el Girona / @GironaFC

Vanat se convertirá en el cuarto ucraniano en vestir la camiseta del Girona después del mencionado Dovbyk, el atacante Viktor Tsygankov y el portero Vladyslav Karpyvtsov. Estos dos últimos forman parte de la actual plantilla dirigida por Míchel Sánchez.