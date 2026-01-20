LALIGA EA SPORTS
Oficial: Fran Beltrán, nuevo jugador del Girona
El mediocentro madrileño se marcha del Celta de Vigo tras ocho temporadas y refuerza la medular 'gironina'; firma hasta 2030
Ya tiene Míchel al mediocentro que tanto pedía y necesitaba: Fran Beltrán. El madrileño pone fin a una etapa de ocho temporadas en el Celta de Vigo para unirse a la disciplina 'gironina' y reforzar una medular con pocos efectivos tras la marcha de Jhon Solís al Birmingham.
Petición expresa de un Míchel que lo conoce a la perfección tras coincidir en el Rayo Vallecano, llega a Montilivi a cambio de una compensación económica tasada en unos 150.000 euros, además de un 15% de una futura venta. Beltrán, formado en el conjunto franjirrojo, fue una pieza clave en el ascenso a Primera División con apenas 18 años.
En verano de 2018 tomó un vuelo a Vigo para fichar por un Celta que invirtió ocho millones en sus servicios, emprendiendo una aventura en Balaídos hasta consolidarse, años después, como un futbolista trascendental en la medular celeste. Su protagonismo, no obstante, se redujo este curso a las órdenes de Claudio Giráldez. Que acabase contrato el próximo 30 de junio facilitó una operación que se cerró estos últimos días.
Con un amplio bagaje en Primera pese a su juventud, aportará piernas frescas, criterio con balón e inteligencia táctica a un centro del campo que cuenta con un pivote más posicional como Axel Witsel y un interior como Iván Martín. Puede actuar como pivote defensivo o ocupar posiciones más avanzadas en la sala de máquinas.
Fran Beltrán, tras ser anunciado por el Girona, aprovechó para despedirse de la afición celtista en un emotivo comunicado que publicó a través de sus redes sociales.
El comunicado íntegro de Fran Beltrán
"Ha llegado el día…
Echando la vista atrás me doy cuenta de todo lo que ha significado para mí el Celta. Llegué con 19 años sin haber debutado en La Liga y me despido con 26, con más de 200 partidos defendiendo esta camiseta y siendo uno de los capitanes. En Primera, donde debe permanecer siempre el club, y jugando en Europa, donde se merece estar. Profesionalmente el Celta lo ha sido todo para mí, pero también Vigo en lo personal. Una ciudad perfecta para mi familia. Estamos orgullosos de que nuestras dos hijas hayan nacido aquí. Esta también será nuestra casa para siempre.
Gracias a todas y cada una de las personas que habéis formado parte de estos maravillosos siete años. Trabajadores del club, entrenadores, staff, directivos, presidente y presidenta, compañeros, socios y aficionados. Me he vaciado en el campo y he dado lo mejor de mí siempre. Y lo mismo siento que habéis hecho vosotros conmigo. Con eso me quedo. De parte de un celtista, hasta siempre".