OFICIAL: Claudio Echeverri, nuevo jugador del Girona

Ya es oficial. Era un secreto a voces y, de hecho, llevaba varios días entrenándose con el equipo, pero el Girona anunció este domingo la incorporación de Claudio Echeverri. Tras liberar una ficha con la salida de Jhon Solís, el club catalán pudo oficializar la llegada del atacante argentino, que elevará el nivel de la plantilla.

Son días de buenas noticias en el Girona. Después de asaltar el RCDE Stadium y así sumar la tercera victoria consecutiva en el campeonato liguero, el club gironí confirmó la incorporación de un futbolista de enorme calidad y diferencial en los metros finales del terreno de juego. Echeverri se une al equipo en este mercado de invierno en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada.

El futbolista es propiedad del Manchester City y, después de jugar cedido durante la primera parte de la temporada en el Bayer Leverkusen, tendrá una nueva oportunidad de mostrar todo el fútbol que atesora en sus botas con el Girona. De este modo, Míchel suma una nueva pieza de calidad para la zona de la mediapunta.

En el comunicado de su incopración, el Girona señaló que el jugador argentino "destaca por su calidad técnica, talento en espacios reducidos y capacidad para jugar entre líneas". "Es un futbolista creativo, con buen control orientado, visión de juego y criterio en el último pase, además de capacidad para generar desequilibrio tanto en conducción como en el uno contra uno. Su movilidad, inteligencia táctica y personalidad con el balón le permiten actuar con eficacia en diferentes posiciones del ataque", apunta la nota.

Echeverri, internacional con las categorías inferiores de la selección argentina, se formó futbolísticamente en las categorías inferiores de River Plate, donde debutó con el primer equipo y se consolidó como una de las grandes promesas del fútbol sudamericano. Posteriormente, dio el salto al fútbol europeo de la mano del Manchester City.