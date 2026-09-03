Oficial: Carles Pérez ficha por el Girona

El mercado de fichajes estival ya ha llegado a su fin, pero los agentes libres, aquellos jugadores que pueden incorporarse a cualquier equipo pese al cierre del mercado, todavía siguen protagonizando movimientos en estos días de posmercado. El último ejemplo es Carles Pérez, que ya es nuevo jugador del Girona. El extremo catalán firma por una temporada después de rescindir su contrato con el Celta de Vigo.

El Girona buscaba un refuerzo para la zona ofensiva y ha encontrado en Carles Pérez una solución de nivel. El atacante catalán aportará calidad y experiencia al frente de ataque del equipo dirigido por Quique Álvarez. De esta manera, se suma a una línea ofensiva que cuenta con varias alternativas de nivel para afrontar la temporada en Segunda División.

Carles Pérez se formó en las canteras del RCD Espanyol y del FC Barcelona, donde llegó a dar el salto al primer equipo azulgrana. El extremo catalán disputó 13 partidos con el conjunto culé, en los que firmó dos goles y tres asistencias, dejando muestras de su calidad. Además, Pérez llegó a disputar hasta dos encuentros de la Champions League con el Barça.

En enero de 2020, Carles Pérez inició su aventura en el fútbol italiano de la mano de la AS Roma. Llegó cedido, aunque posteriormente el conjunto romano apostó por su fichaje en propiedad. En la capital italiana vivió una etapa de crecimiento, compitiendo en la Serie A y en Europa y formando parte del equipo que conquistó la Conference League en la temporada 2021/22.

El Girona destaca precisamente esa experiencia internacional en el comunicado de su fichaje. El club rojiblanco asegura que el extremo cuenta con una “amplia experiencia al fútbol de élite”, después de haber pasado por algunos de los principales escenarios del continente.

En 2022 regresó a LaLiga para incorporarse al Celta de Vigo, donde ha desarrollado buena parte de su trayectoria más reciente. Entre medias, también defendió las camisetas del Getafe y del Aris de Salónica, ambos en calidad de cedido.

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Ahora, a sus 27 años, afronta un nuevo desafío en Montilivi, donde el Girona espera recuperar la mejor versión de un futbolista formado en La Masia y con experiencia en el fútbol de primer nivel.