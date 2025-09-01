Oficial: Bryan Gil y Dominik Livakovic, las sorpresas finales del Girona

Tenía el Girona dos secretos bien guardados. Que al fin salieron a la luz. El 'Beatle' está de vuelta. Bryan Gil es futbolista de pleno derecho del Girona. La entidad catalana llegó a un acuerdo con el Tottenham por el extremo a cambio de seis millones más cuatro en variables. Firma por cinco temporadas, hasta 2030. Mientras que Dominik Livakovic llega prestado por el Fenerbahçe para competirle la titularidad a Gazzaniga.

Bryan Gil Salvatierra (11 de febrero de 2001, L’Hospitalet de Llobregat) es un artista que llevaba varios años tratando de encontrarse, sin saber con seguridad cuál era su identidad. Pero definitivamente encontró su sitio en Montilivi. Era el perfil ideal para disfrutar de lo lindo con su fútbol y, por qué no ir con la verdad por delante, ‘ahogar las penas’ tras la salida de Savinho.

"Es un jugador del que ya hablábamos el año pasado sobre la posibilidad de que nos ayudara”, dejó caer Míchel el curso pasado, tras la victoria en el Sánchez-Pizjuán. Bryan volvía a estar ante una nueva vía de escape. Un soplo de aire fresco para su ‘corta' pero intensa carrera. Y quién mejor que Míchel para devolverle esa ilusión y confianza que pudo haber perdido por el camino. Necesitaba estabilidad, una estabilidad que sí se le prometía en el Girona.

Desafortunadamente para él y para el Girona, tuvo que pasar por quirófano tras sufrir una rotura de ligamento lateral externo de su rodilla derecha en marzo. Dijo adiós a la temporada y, de esta forma, se despedía del Girona, pues el 30 de junio finalizaba su cesión y debía regresar a un Tottenham en el que no tenía hueco alguno.

Ya recuperado de su lesión, Bryan, que solo quería jugar en el Girona, aportará verticalidad y desquilibrio constante, presumiblemente, en la banda derecha 'gironina'.

Competencia para Gazzaniga

La lesión de Juan Carlos obligó al Girona a rastrear un guardameta en el mercado. Y el elegido fue un Dominik Livakovic que llega prestado hasta final de curso por el Fenerbahçe para competirle el puesto a Paulo Gazzaniga. Seguridad, reflejos y una fiabilidad brutal en las tandas de penaltis.

Fue uno de los atractivos del Mundial de Qatar de 2022, llevando a Croacia hasta las semifinales con paradas memorables.