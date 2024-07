Oficial: Borja García se marcha del Girona

Se va una leyenda de Montilivi. El Girona oficializa la salida de Borja García del club tras ocho temporadas vistiendo la elástica del club catalán. El madrileño, que ha disputado 233 partidos con el club, es el único jugador de la plantilla de los que acababan contrato que no alarga su continuidad.

Lo cierto es que Borja García será recordado para siempre como uno de los jugadores realmente importante en la historia del Girona. Lució el brazalete de capitán, defendió el escudo como pocos y se marcha siendo el tercer futbolista del club con más partidos disputados en el fútbol profesional (233).

De este modo, deja solo a Juanpe, que es el segundo con 246, y será el único jugador de la plantilla de la temporada 2024-25 que habrá participado en los dos ascensos a Primera. Quién sabe si, de no tener la maldita lesión en el pie, Borja García podría haberlo superado.

LEYENDA VIVA DEL CLUB

Pese a este último curso tan agridulce -histórico para el club y frustrante para el jugador-, Borja García es un futbolista tremendamente querido en Montilivi. Evidentemente, este amor es correspondido. “Solo tengo palabras de agradecimiento al míster, al cuerpo técnico, a los miembros del club y a mis compañeros, con los que no he tenido la suerte de poder compartir momentos en el campo, pero que me han hecho sentir como uno más de la familia. También a la afición, porque me he sentido especial y nunca tendré tanto cariño para daros como el que me habéis dado vosotros”, recordó Borja en la celebración de la temporada del Girona.

Borja García, en un encuentro contra el Almería / EFE

El madrileño, de 33 años, solo se separó del Girona una temporada desde que llegó a Montilivi el verano de 2015 -ya ha llovido- procedente del Real Madrid Castilla. Fue en el curso 2020/21, donde probó suerte en el Huesca. La temporada que viene, Borja García no formará parte de la plantilla. Pero esté donde esté, el Girona notará su empuje en cada compromiso.