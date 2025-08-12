Oficial: Axel Witsel, cuarto refuerzo del Girona

Con Axel Witsel ya son cuatro los fichajes que ha cerrado el Girona en lo que va de verano. Después de Hugo Rincón, Thomas Lemar y Vitor Reis, el veterano futbolista belga, de 36 años, aterriza en Montilivi para sumar toda su experiencia al proyecto que lidera Míchel Sánchez desde el banquillo.

BENVINGUT WITSEL! 👋 — Girona FC (@GironaFC) August 12, 2025

Hace pocos días, el madrileño pedía cinco fichajes: dos laterales izquierdos -si sale Miguel Gutiérrez-, un centrocampista, un extremo y un delantero. Quique Cárcel ha respondido con la incorporación a coste cero de Witsel, que, tras finalizar su contrato con el Atlético de Madrid, priorizaba poder continuar jugando en LaLiga y, por ende, vivir en España por motivos familiares. Por eso, el centrocampista defensivo rechazó ofertas de conjuntos como el Udinese y no dudó en aceptar la propuesta del conjunto catalán.

"El Girona es un equipo que me gusta ver por la manera de jugar que tiene Míchel. Tuve una llamada con él y tuvimos buena conexión. Creo que eso es importante para elegir el próximo paso", fueron las primeras palabras de Axel Witsel como jugador del Girona a los medios oficiales del club.

A sus 36 años, el ex del Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Benfica o Zenit de San Petersburgo entre otros equipos, se presenta como una buena oportunidad de mercado para un Girona que seguirá cerrando incorporaciones hasta que se cierre la ventana veraniega. Capaz de jugar en el centro del campo -de pivote- y de central -en una zona donde esté poco expuesto- es un perfil de jugador de corte defensivo, disciplinado y con buen trato de balón.

Disputó 23 partidos durante la temporada 2024-25, a las órdenes de Diego Simeone, marcando dos goles y sirviendo una asistencia. Ahora tratará de aportar todo su liderazgo para que no haya turbulencias en una temporada que debe ser tranquila en Montilivi.