Oficial: Asprilla, cedido al Galatasaray

Es una realidad: Yaser Asprilla jugará cedido en el Galatasaray hasta final de temporada. El cafetero, todavía fichaje más caro de la historia del Girona (18 millones más siete en variables), nunca acabó de asentarse en Montilivi y estaba teniendo un rol secundario bajo las órdenes de Míchel. La dirección deportiva llevó a cabo un enorme esfuerzo económico por un extremo diferencial en su histórico debut en la Champions League, pero Yaser no llegó a cumplir con las expectativas de su alto precio.

"Girona y Galatasaray han llegado a un acuerdo por la cesión del delantero colombiano al equipo turco. El acuerdo también incluye una opción de compra. Yaser Asprilla llegó a Montilivi en el verano de 2024 procedente del Watford británico.

El delantero colombiano ha jugado 50 partidos oficiales con la camiseta rojiblanca anotando cuatro goles y firmando dos asistencias. Mucho suerte en esta nueva etapa, Yaser", escribió el club catalán en su comunicado.

Asprilla posa con el trofeo de la Copa Catalunya / @yaser_asprilla_10

Lo suyo ha sido un 'y si' constante. Cuando parecía mostrar esa chispa que tanto le hizo brillar en el Watford... algo hacía que se apagara de inmediato. En su primer curso como 'blanc-i-vermell' apenas contribuyó con tres dianas y una asistencia en 33 partidos y, en esta 25/26, continuaba sin ser capaz de afianzarse en el once de Míchel. Su juego transmitía falta de confianza y una toma de decisiones poco convincente.

El Girona, atento al posible ingreso millonario

La llegada de Claudio Echeverri le iba a cerrar aún más puertas y, por tanto, la entidad catalana iba a mantenerse expectante a las posibles ofertas que llegasen por él, puesto que es uno de los grandes activos del City Group. El ex del Watford era objeto de interés de West Ham, Ajax, Celtic, Marsella y clubes de Portugal y Alemania, pero el Galatasaray puso sobre la mesa una suculenta oferta económica. Irrechazable.

La operación consta de una cesión con opción de compra —en función de objetivos, a priori de fácil cumplimiento— que rondaría los 23 millones de euros. De concretarse, el Girona recuperaría la inversión realizada en el verano de 2024.

"Estoy muy emocionado"

Yaser quiere estar en la Copa del Mundo y, para ello, necesita continuidad. Ahora bien, en Estambul no se encontrará con un escenario idílico, ya que que tendrá que competir por un puesto en la delantera con Leroy Sané, Yilmaz y el recién llegado Noa Lang. Fue recibido como todo un ídolo en su llegada a la capital turca: baño de masas y la ilusión por las nubes.

Su nuevo técnico, Okan Buruk, confirmó antes del anuncio oficial de su fichaje que "lo probaremos como número 10". Asprilla, por su parte, hizo unas declaraciones en su llegada a Turquía: “Estoy muy contento de tener la oportunidad de venir a este gran club. Estoy muy emocionado. Nos llevamos muy bien (con Davinson Sánchez). Es alguien que me apoya mucho y le tengo un respeto increíble, tanto como compañero como jugador. También fue un factor muy importante en mi llegada”.

El comunicado íntegro del Galatasaray

"Se ha llegado a un acuerdo con el futbolista profesional Yáser Esneyder Asprilla Martínez y su club, el Girona Futbol Club SAD, para la cesión gratuita con opción de compra del jugador para el resto de la temporada 2025-2026 .La opción de compra está sujeta a la solicitud unilateral y por escrito de nuestra empresa, sin la cual no se generará ninguna obligación.

Noticias relacionadas

Se pagará al futbolista un salario neto garantizado de 1 200 000 euros para la temporada 2025-2026".