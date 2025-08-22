Oficial: Àlex Moreno, sustituto de Miguel Gutiérrez

Volvieron los 'divendres d'announce' en Girona. Hugo Rincón, Thomas Lemar, Vitor Reis, Axel Witsel... y un Àlex Moreno que se convierte en el quinto fichaje 'blanc-i-vermell' en lo que va de verano. El de Sant Sadurní d'Anoia regresa a LaLiga EA Sports para adueñarse de una banda izquierda ahora huérfana tras el adiós de Miguel Gutiérrez, ya futbolista del Nápoles.

No iba a ser tarea fácil la de encontrar un sustituto de garantías, pues el rendimiento del madrileño - sobre todo en la 23/24 - fue estelar. Su polivalencia le convirtió en un 'multiusos' para Míchel, encantado, también, con su inteligencia táctica.

Pero su traspaso era inevitable, pues iba media Europa tras él desde el pasado verano. Finalmente, su salida se cerró en 18 millones de euros fijos más dos en variables, aunque el Real Madrid, que posee los derechos del jugador, se lleva la mitad.

Prioridad

Àlex Moreno encabezaba la lista de candidatos para reforzar una posición prioritaria para Míchel, ahora mismo ocupada por Daley Blind. El neerlandés, de hecho, tal y como informamos en SPORT en marzo, era objeto de deseo de un Ajax que insistía en su vuelta. Y, ahora, como sucedió en junio, apreta para que Blind haga las maletas, eso sí, a coste cero. Pero el Girona no quiere malvender a ningún jugador.

El lateral izquierdo gustaba mucho en Montilivi y, tras días de negociaciones, puede decirse bien alto que es nuevo futbolista del Girona. Llega en propiedad tras rescindir el año de contrato que le restaba en Villa Park. Firma hasta 2027.

Tenía ganas de regresar a la LaLiga. Antes de ser vinculado al Girona, el de Vilafranca del Penedès estuvo en la órbita del Real Betis, pero en Heliópolis se apostó por la vuelta de Junior Firpo, procedente del Leeds.

De ida y vuelta

A sus 32 años, se suma al proyecto de Míchel para aportar, sobre todo, experiencia en ese carril izquierdo. Destaca su velocidad y capacidad para recorrer la banda y generar ocasiones en ataque. Hábil en el regate, es un lateral de ida y vuelta, fiable en situaciones de uno contra uno. Asimismo, aporta solidez atrás, dominando el 'timing' de entradas e intercepciones al rival.

Álex Moreno, celebrando su gol / @AlexMoreno

Nacido en Sant Sadurní d'Anoia, Moreno se formó a las categorías inferiores del Vilafranca para más tarde dar el salto a La Masia. En la temporada 2012/13 se incorporó en la UE Llagostera e hizo su debut oficial en Segunda B. En 2014 firmó por el RCD Mallorca, club con el cual disputó sus primeros partidos en Segunda División. Posteriormente, defendió los escudos del Rayo Vallecano - donde se consolidó como uno de los laterales más fiables de LaLiga - y del Real Betis, club con el cual sumó más de 125 partidos oficiales.

En enero de 2023, hizo el salto a la Premier League de la mano del Aston Villa, donde completó dos temporadas bajo las órdenes de Unai Emery, llegando a disputar también competiciones europeas. Estuvo cedido la pasada 2024/25 por el Aston Villa al Nottingham Forest, donde disputó 19 partidos, acumuló 1.312 minutos de juego y repartió una asistencia. Allí fue suplente del galés Neco Williams, canterano del Liverpool y una de las grandes apuestas de los 'tricky trees' desde su llegada al club en 2022.