Noche de terror del Girona en Getafe

El Coliseum se convirtió en la particular casa del terror de un Girona que volvió a fallar en un partido que se antojaba decisivo para salir del pozo. Pero se le aparecieron los fantasmas a un equipo que volvió a pecar de contundencia y precisión en ambas áreas y continúa siendo incapaz de abandonar el farolillo rojo (2-1).

Dijo Míchel en la previa que compartía más similitudes con José Bordalás de las que la gente podría imaginar. Y si hay algo que se le da tremendamente bien al Getafe es anular (o desquiciar) a su rival. Un modus operandi que tuvo efecto en el segundo tiempo, después de que el técnico azulón introdujera hasta tres cambios al descanso para contrarrestar el ímpetu de un Girona que sabía perfectamente qué tipo de escenario se encontraría en el Coliseum.

Y eso que la primera mitad tuvo poca historia. Míchel salió con el once esperado y mantuvo a Tsygankov en el extremo derecho. Bordalás, por su parte, volvió a apostar por Coba. La intensidad azulona puso algo contra las cuerdas al Girona de inicio, que se cerró bien atrás y poco a poco fue adquiriendo protagonismo con balón.

Gazzaniga no tuvo que intervenir más allá que para embolsar un disparo centrado de Luis Milla. Algo más exigido estuvo un David Soria que respondió de maravilla a un golpeo de Joel Roca, que firmó la ocasión más prometedora del primer tiempo. Transicionaron muy bien los de Míchel, con un Ounahi que jugó de primeras con Vanat, que vio la llegada del de Camprodon por la izquierda, que no se lo pensó y probó al guardameta madrileño.

Castanyada por Halloween

Con el vivo recuerdo de su obra de arte en Montjuïc, Witsel intentó un remate prácticamente imposible con la espuela y, ya al filo del descanso, Arambarri quiso emular al belga y se sacó un remate de chilena que no se marchó tan lejos del arco de Gazzaniga. Y así cerraron Getafe y Girona un primer acto que se pareció más a la festividad catalana de la Castanyada y no a la de origen celta, popularmente conocida como Halloween.

Getafe - Girona. / Getafe - Girona.

Se encargaron, sin embargo, Luis Milla y Mario Martín de que el Girona viviese (o sufriese) su particular Halloween en el Coliseum. Avisó Arambarri con un disparo que se envenenó tras impactar en Vitor Reis y palmeó Gazzaniga a córner. Pero fue el '5', que tiene un guante en su pierna derecha, quien puso un centro al área con música rematado por Mario Martín y mal defendido por un Girona que perdió dos puntos ante el Real Oviedo por no controlar los detalles.

Más de lo mismo sucedió en el 2-0 de Mayoral. El punta le ganó la espalda a un despistado Hugo Rincón para asestar el golpe final a un Girona para nada esperanzado ni con el penalti que transformó Stuani en el descuento. Bordalás ahonda en la herida de un Girona que suma siete puntos de 33 posibles...