Una noche muy dolorosa en Girona: dos posibles despedidas y gritos de "directiva dimisión"

Aun en frío sigue siendo difícil de asimilar. Intento ponerme en la piel de los jugadores, del cuerpo técnico, de la gente del club y, especialmente, de una afición que hoy siente un golpe imposible de digerir. Porque no hay nada más cruel en el fútbol que un descenso.

El Girona consumó su caída a Segunda División tras no lograr superar al Elche en una final agónica, de esas que se juegan con las piernas, pero, sobre todo, con el alma. Y el equipo de Míchel llegó con una única obligación, tan simple como devastadora: ganar. Todo lo demás significaba el abismo. Esta vez, el fútbol no tuvo piedad.

Montilivi, de 10

La afición lo entendió desde el primer día de la semana. Girona se preparó para una cita histórica, consciente de lo que había en juego. Y respondió brindando un apoyo nunca antes visto, ni en las anteriores grandes citas. Desde el recibimiento - con bengalas, cánticos ensordecedores y el mensaje repetido "Girona és de Primera" - al choque, pasando por el calentamiento.

"Tenemos que hacer que Montilivi sea un infierno", reclamó Portu. Y Montilivi cumplió. Fue el jugador número doce que prometía ser. Empujó, sostuvo y creyó incluso cuando el partido empezó a escaparse entre los dedos.

Porque sí, hubo nervios, hubo reproches aislados y alguna muestra de desesperación cuando las decisiones no salían o las pérdidas castigaban demasiado. Pero el grueso de la afición estuvo de diez. Y, una vez más, el Jovent Gironí marcó el camino, levantando al estadio incluso después del golpe más duro.

El gol de Álvaro para el Elche cayó como un mazazo. Obligaba al Girona a marcar dos tantos y dejaba el precipicio a centímetros. El estadio se apagó unos instantes, pero siguió cantando, siguió empujando y siguió creyendo en un milagro que nunca llegó.

El Girona lamenta el descenso a Segunda / Marc Martí / DDG

Un año muy difícil

Aunque la realidad es que el Girona no descendió anoche. Es así. El descenso venía escribiéndose desde hacía demasiado tiempo. La temporada empezó torcida y arrastraba heridas abiertas del curso anterior, cuando Stuani salvó al equipo sobre la bocina. Aquel aviso no bastó.

El verano dejó demasiadas dudas: una planificación incompleta, jugadores pendientes de salir, fichajes que no llegaban y una sensación permanente de provisionalidad. El equipo arrancó roto antes incluso de empezar.

Una montaña rusa

Y, aun así, el Girona se levantó. Lo hizo en enero, cuando parecía condenado. Dio la bienvenida al 2026 contando sus partidos por victorias, recuperando el pulso competitivo y volviendo a creer en la permanencia.

Ante rivales grandes apareció la mejor versión del equipo. Barça, Madrid, Villarreal o Athletic sufrieron a un Girona valiente, competitivo y orgulloso. Pero el problema fue otro: los duelos directos se escaparon. Se perdonaron demasiados puntos.

Los últimos ocho encuentros sin ganar terminaron siendo definitivos. Mientras el Girona se apagaba, otros equipos de abajo dieron un paso adelante, siendo el del Levante el caso más espectacular.

Desolados

Y así se cerró una de las noches más dolorosas que se recuerdan en Montilivi. Con lágrimas. Con silencio. Con jugadores desplomados sobre el césped sin encontrar consuelo. Tampoco lo encontró Míchel. Ni la afición. Ni nadie.

Aun así, buena parte del estadio decidió quedarse. Aplaudir. Reconocer a unos futbolistas que, pese al fracaso, lo dejaron todo hasta el final. Los jugadores dieron la vuelta al campo entre rostros destrozados y aplausos cargados de tristeza.

¿La última noche de Míchel y Stuani?

Y pocas imágenes duelen más que ver a Míchel y Stuani así. Dos figuras imprescindibles en el crecimiento del club, quizá viviendo su última noche en Montilivi. El entrenador que llevó al Girona a tocar el cielo europeo y el capitán que lo sostuvo durante años merecían otro final. Mucho más amable. Mucho más justo. Pero ni un descenso puede manchar lo que representan para este club.

Míchel se lamenta durante el Girona-Elche / Marc Martí / DDG

Míchel compareció roto. Sin fuerzas. Sin respuestas. Con la mirada perdida y los ojos vidriosos. Apenas podía explicar el golpe porque todavía nadie lo había digerido. Reconoció que el vestuario era un mar de lágrimas y que no era momento de pensar en el futuro: "Hemos fallado a nuestra gente", reiteró en varias ocasiones.

Delfí Geli, presidente del club, dio la cara ante los medios presentes y aseguró que "la responsabilidad es de todos". "Hace poco estábamos viviendo una temporada histórica en Champions y hoy toca afrontar una realidad muy distinta. Ahora toca aceptar el golpe, asumir el dolor y trabajar para que esta situación dure lo menos posible", expresó.

La afición dice basta

Se escucharon unos cánticos dirigidos a la cúpula 'blanc-i-vermella': "Directiva dimissió". Un grito que resume el malestar acumulado por decisiones, planificaciones y gestiones que han dejado demasiadas dudas en las últimas temporadas.

El descenso obliga ahora a revisar muchas cosas. El verano será largo. Habrá cambios, decisiones difíciles y una reconstrucción inevitable.

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