La noche y el día: el Girona suspende en pretemporada

Una de las claves de la exitosa temporada 2023-24 del Girona fue la confianza. Confianza en una idea, en un sistema, en unos jugadores y en unas tareas. El Girona creyó tanto que alcanzó su sueño y jugará la próxima Champions. Esa confianza, tal como denotó el propio Míchel, está algo mermada a escasos días de que arranque la Liga.

"La pretemporada ha sido mala. No hemos podido estar todos. Ahora mismo no tengo claro el equipo, la manera de jugar... Y estamos a cinco días de empezar la competición", aseguró el técnico de 48 años, algo intranquilo por la situación del Girona, tras caer ante el Bournemouth en el último test previo al inicio del torneo doméstico. Hacer una mala pretemporada no es sinónimo de que las cosas tengan que salir mal, pero la seguridad que da hacer las cosas bien desde el primer día es impagable.

UN BALANCE MUY NEGATIVO

En total, el Girona ha disputado siete partidos de pretemporada y solo ha conseguido sumar un solo triunfo, contra el Nápoles (0-2). En el resto de compromisos, firmaron tres empates, contra Olot (1-1), Montpellier (3-3) y Espanyol (0-0), y tres derrotas, de las cuales dos, fueron goleadas impactantes, ante Toulouse (0-4), Newcastle (4-0) y Bournemouth (3-2).

El Girona fue vapuleado en Inglaterra por el Newcastle / Girona FC

Resultados algo alarmistas, pero que hay que poner en contexto. El 'EuroGirona' se ha quedado sin cinco jugadores que formaban una columna vertebral que hay que reconstruir. Míchel ya no puede contar con Savinho, Yan Couto, Eric García, Aleix García y Artem Dovbyk. Recuperarse de tal golpe lleva tiempo y el Girona tendrá que reconstruirse en plena competición, con la exigencia extra de la Champions League y la Copa del Rey.

NI UNA DERROTA EN EL VERANO DE 2023

Lo cierto es que el Girona 2023-24, sobre el papel con mejor plantilla, llegó mucho más rodado e imparable al inicio liguero. La pretemporada pasada se saldó sin conocer la derrota firmando un balance espectacular de cuatro triunfos y dos empates. Arrancaron goleando al Olot (2-4) y tropezando con el Andorra (2-2). Continuaron con dos victorias frente al Sheffield United (0-2) y el Blackburn Rovers (2-3). Y cerraron los amistosos antes dos rivales italianos imponentes: 1-1 contra el Nápoles y 2-1 frente a la Lazio.

Míchel y Eric García / Dani Barbeito

Como siempre, hay que mirar las cosas más allá del resultado, pero si algo denota la diferencia entre las dos pretemporadas es que, como mínimo, el Girona llega al estreno en Liga con peores sensaciones que el año pasado. El próximo jueves 15 de agosto (21:30 horas), los de Míchel se miden al Real Betis en un estadio respetable como el Benito Villamarín.