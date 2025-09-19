La necesaria reacción del Girona

En el Girona se vive una situación límite. El equipo catalán ha completado un inicio liguero para olvidar, con un solo punto sumado en cuatro partidos disputados. Los de Míchel perdieron delante del Rayo Vallecano, Villarreal y Sevilla, y empataron en la última jornada en el campo del Celta de Vigo. Precisamente, los gironins mejoraron sus prestaciones en Balaídos, pero no fue suficiente para llevarse la primera victoria del curso por culpa de un penalti evitable que cometió Daley Blind en los minutos finales.

La necesidad de empezar a ganar es evidente. Aunque tan solo se trata del arranque del campeonato, el Girona se encuentra en la última posición de la tabla con un punto, los mismos que el Mallorca y el Levante, su próximo rival en LaLiga EA Sports. La zona de la salvación se sitúa únicamente a un punto, pero los números son prácticamente anecdóticos en estos primeros compases de campeonato. Eso sí, hay que revertir de una vez por todas las malas sensaciones de las primeras jornadas.

Pero el punto sumado frente al Celta, junto al serio partido del equipo, permite ser más optimistas de cara a la visita del Levante a Montilivi (14:00 h). No hay apenas margen de error, el Girona debe ganar al equipo 'granota' para evitar la crisis absoluta y cambiar la mala dinámica. Tampoco aterriza mejor al duelo el equipo de Julián Calero, que suma tres derrotas (Alavés, FC Barcelona y Elche) y un empate en el último partido frente al Betis. Los números son calcados entre ambos conjuntos y, por ello, este partido es fundamental de cara a sus respectivas aspiraciones.

En el Girona sonríen por la llegada de los nuevos fichajes, sobre todo de Vladyslav Vanat y Azzedine Ounahi, que ya dieron un notable rendimiento en el partido. Ambos son las grandes esperanzas gironinas para dar un paso adelante en el campeonato liguero. El delantero ucraniano ya se estrenó de la mejor manera posible con un tanto en su primera intervención como rojiblanco, y se espera que pueda alargar este idilio con el gol frente al Levante.

Impecable debut de Vladyslav Vanat con el Girona / @vladyslav.vanat

Sin embargo, Míchel no podrá contar con Thomas Lemar, que estará dos semanas de baja por una rotura muscular en el sóleo provocada por una contusión que sufrió en un entrenamiento. El futbolista francés, que se lesionó en un entrenamiento previo al empate contra el Celta en Vigo, se perderá los partidos ante el Levante, el Athletic Club, el Espanyol y el Valencia.

Antes, ya había tenido minutos en las derrotas de las dos primeras jornadas contra el Rayo Vallecano y el Villarreal y ya fue titular en la derrota de la tercera jornada frente al Sevilla. El futbolista galo es baja para el partido contra el Levante junto Juan Carlos Martín, baja de larga duración, David López y Viktor Tsygankov, que, según explicó Míchel Sánchez, sufre "una pequeña distensión" que no le deja tener buenas sensaciones. Pero no hay escusas, el Girona necesita reaccionar cuanto antes y debe sumar este sábado junto a su gente los tres puntos contra el Levante.