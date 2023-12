Una Navidad mágica con el Girona

El Girona vivirá las fiestas más dulces de sus 93 años de historia. El club rojiblanco celebró ayer el tradicional almuerzo de prensa con los medios que siguen el equipo y el liderazgo y la Champions fueron el principal tema de conversación en la mesa presidida por Delfí Geli, Míchel Sánchez, Quique Cárcel y Ignacio Mas-Bagà.

Geli aseguró que "es una bonita Navidad": "Estamos satisfechos y orgullosos. El Girona sigue en Primera División, pero podemos decir una excelente noticia: y es que continuaremos una temporada más en la máxima categoría del fútbol estatal. Podemos empezar a trabajar a partir de ya en el futuro, que en el mundo del fútbol normalmente es complicado hacerlo. Siempre hemos tenido que esperar a fin de temporada para planificar la siguiente. El objetivo que tenemos es mantener el club en Primera División a lo largo de los años”.

Tener la permanencia en diciembre, es un hecho extraordinario para la entidad. "Tener ya la permanencia nos facilita la planificación de todos los escenarios de la próxima temporada. En el ámbito deportivo, la dirección deportiva ya puede empezar a trabajar con lo que puede ocurrir en verano. Tenemos jugadores con contrato, otros que lo terminan, cesiones... También debemos pensar en posibles incorporaciones y trabajarlo todo tranquilamente. Las negociaciones y conversaciones suelen ser complicadas, pero nosotros en ese tiempo tenemos tiempo. Otros años dependíamos de la categoría en la que jugaríamos y todo se producía a última hora", dijo Geli.

El presidente explicó que en el mercado de invierno "si podemos ayudar y mejorar los recursos que tenemos, lo haremos". "Estamos contentos con la plantilla, pero sabemos que la temporada es larga y en la segunda vuelta se pueden acumular sanciones y lesiones. Dentro de nuestras posibilidades, intentaremos cubrir posibles problemas que podamos tener".

Al mismo tiempo, no encontró ninguna nota suficientemente alta para calificar el curso de los de Míchel: "La nota es muy alta. No sólo después del verano, sino a principios del 2023. Alrededor, acabábamos de subir a Primera División y el equipo encontró la estabilidad y regularidad sumando buenos resultados en la Liga. La segunda vuelta de la temporada fue buenísima y ésta está siendo espectacular. No sé si hay nota por contar nuestra trayectoria".

Entre bromas, también habló de la Champions. "Miré un rato los partidos de Champions, pero los vi igual que siempre. No distinto. Nosotros pensamos en esta temporada. Ya tendremos tiempo de pensar en la próxima. Lo importante es disfrutar de este momento. Ojalá la próxima temporada podamos seguir disfrutando de momentos históricos para el club", insistía.

Eso sí, Geli tiene claro que "hemos dado el primer paso, que era lo primordial, y ahora estamos en una nueva lucha". "Con la puntuación que tenemos, debemos tener ambiciones e ilusiones por superarnos día a día. Estamos con puntuación de luchar por Europa, pero esto tendremos que demostrarlo cada semana en cada entrenamiento y partido. El equipo merece la posición que ocupa por juego y cómo hace las cosas. Es un camino largo, esperamos demostrar que podemos estar ahí", concluyó.