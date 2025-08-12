El Nápoles también puede llevarse a Arnau Martínez

Miguel Gutiérrez saldrá rumbo a Nápoles, salvo sorpresa máxima. El vigente campeón de la Serie A pagará entre 18 y 20 millones de euros, más bonus, por su traspaso y la mitad será para el Real Madrid. Míchel, precisamente tras perder el último amistoso de pretemporada contra el equipo dirigido por Antonio Conte, dio casi por perdido a su hombre de confianza. Y puede que no sea el único 'gironí' que viaje hacia el Diego Maradona.

Según Matteo Moretto, el Nápoles podría intentar el fichaje de Arnau Martínez para reforzar el lateral derecho por si Juanlu Sánchez, del Sevilla, no es posible. La intención de Conte era reforzar el carril izquierdo con Miguel y el diestro con el futbolista andaluz, pero con el Wolverhampton de por medio en las negociaciones, Aurelio De Laurentiis podría lanzarse a por el jugador del Girona.

Juanlu Sánchez, ante Brahim Díaz durante el partido en el Bernabéu / JuanJo Martín

Juanlu rechazó ofertas para esperar al Nápoles, con quien tiene un acuerdo desde junio, pero las negociaciones entre el Sevilla y los italianos, que se tienen que retomar esta semana, no avanzan positivamente.

Dos perfiles muy similares

Arnau, como Juanlu, es un perfil de futbolista muy polivalente, con mucho futuro por delante (22 años) y experiencia en la élite. Sus precios, muy parecidos y asequibles para el Nápoles. En Sevilla piden 20 'kilos', mientras que en Girona se remiten a la cláusula de rescisión: 14 millones de euros.

Arnau Martínez en una acción junto a Yeremi Pino / EFE

Vinculado al Crystal Palace de la Premier League, Arnau Martínez es un futbolista importante en el Girona por su amor por el club y su polivalencia. Además de ocupar el lateral derecho, el de Premià de Dalt también se desenvuelve bien de pivote, e incluso de central por el perfil diestro, en casos de urgencia. Un multiusos muy valioso para Míchel que podría seguir los pasos de Miguel para ponerse bajo las órdenes de Conte.