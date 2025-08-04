En Directo
FÚTBOL
Nápoles - Girona, en directo: partido amistoso, hoy en vivo
Nápoles y Girona se enfrentan en un partido amistoso antes de la temporada regular
Isaac Fandos
El Girona de Míchel se ve las caras con el Nápoles (19:00 CET), en el que puede ser el debut de Vitor Reis.
3-2 | M. 45
Descanso en Castel di Sangro. Consiguió recomponerse y meterse en el partido el Girona gracias a un doblete de Stuani después de que el Nápoles fuera muy superior en la primera media hora de juego. Volvemos en quince minutos.
3-2 | M. 43
Montilivi debería llamarse ya Estadi Stuani. Vaya leyenda.
3-2 | M. 41
EL SEGUNDO DEL GIRONA. Es tremendo lo suyo. Otra vez, otra vez Stuani. Es el mejor en el área. Centro de Tsygankov por la izquierda, y de primeras, con la zurda, la mandó arriba y para dentro el uruguayo.
3-1 | M. 39
Disparó Politano, en mejor perfil, pero el balón topó con la barrera.
3-1 | M. 38
Falta peligrosísima en la frontal para el Nápoles. Esto es un caramelo para De Bruyne.
3-1 | M. 36
Creciendo el Girona a partir de un par de conducciones de Joel Roca para hundir al rival.
3-1 | M. 33
GOOOOOOOOOL DEL GIRONA. ¿Saben de quién? Sí, lo saben seguro. Para dentro, Stuani. Falta lateral que remata Krejci, rechaza Meret al medio, y Stuani, con la caña a punto, recorta distancias.
3-0 | M. 31
Falta muy lejana de Tsygankov, demasiado centrado. Blocó Meret el primer disparo a puerta del Girona.
3-0 | M. 29
Un par de faltas duras ya de David Neres sobre Arnau. Debería estar amonestado el brasileño.
3-0 | M. 25
El pase de Di Lorenzo a punto de dejar solo a Neres... El Girona parece un muñeco a merced de un niño malo.
- La confesión del rival de Induráin que ganó un Tour de Francia: 'Iba dopado hasta las trancas
- Desvelan el contrato millonario que cobrará Iñigo Martínez en Arabia
- Iñigo, un golpe duro para Flick
- El Barça, cerca de fichar al central Spina
- Oficial: Ter Stegen firma la autorización y recupera la capitanía del Barça
- ¡Ter Stegen, sin dorsal en la Liga!
- Nuevo comunicado oficial de Ter Stegen
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros