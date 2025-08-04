Suscripción

sport

Directos

En Directo

FÚTBOL

Nápoles - Girona, en directo: partido amistoso, hoy en vivo

Nápoles y Girona se enfrentan en un partido amistoso antes de la temporada regular

El once del Girona frente a los Wolves

El once del Girona frente a los Wolves / GIRONA FC

Isaac Fandos

El Girona de Míchel se ve las caras con el Nápoles (19:00 CET), en el que puede ser el debut de Vitor Reis.

Actualizar
Ver más

TEMAS