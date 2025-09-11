Nace la "Fundació Girona FC", un nuevo paso en el compromiso del Club con el territorio
Redacción
El Girona FC ha dado hoy un paso histórico con la presentación de la Fundació Girona FC, una nueva entidad que quiere trascender el ámbito estrictamente deportivo y convertirse en un motor de transformación social, educativa y comunitaria en las comarcas gerundenses.
El acto de presentación, que ha tenido lugar en CaixaForum Girona, ha comenzado con unas palabras del presidente de la fundación, Ignasi Mas-Bagà. En el evento también se ha contado con la presencia del presidente Delfí Geli y el presidente del Consejo de Administración, Pere Guardiola así como con el Secretari General d’Esports, Abel García; el presidente de la Diputació, Miquel Noguer y el alcalde de Girona, Lluc Salellas. También han estado presentes el entrenador del primer equipo, Michel y los capitanes Stuani, Arnau y Portu.
Mirar más allá de fútbol
Ignasi Mas-Bagà, ha destacado en el acto de presentación que "hoy damos un paso adelante muy importante: presentamos la Fundació Girona FC, un proyecto que nace del corazón del Club, de su afición y de su territorio, y que mira más allá del fútbol".
Según afirma Mas-Bagà, el Girona es mucho más que un equipo que juega al fútbol: "El Girona es emoción, identidad y orgullo. Es el reflejo de unas comarcas que han demostrado que con esfuerzo y humildad se pueden alcanzar metas impensables. Ahora queremos canalizar esta fuerza colectiva para mejorar la vida de las personas y comunidades que nos rodean".
Misión y visión
La nueva fundación tiene como misión promover la salud física, mental y social y transmitir los valores del deporte a través del fútbol, con especial atención a los jóvenes. Su visión, según Mas-Bagà, es clara: "Queremos que la Fundació Girona FC sea un referente de cohesión social en las comarcas gerundenses y demostrar que el fútbol puede ser una herramienta transformadora capaz de generar oportunidades y fomentar la inclusión".
Valores y ejes estratégicos
El proyecto se fundamenta en los valores que definen al Club: compromiso con el territorio, respeto, inconformismo y trabajo en equipo.
A partir de estos principios, la fundación desplegará su actividad en tres ejes principales:
- Salud y bienestar: programas para fomentar la actividad física, salud mental y hábitos de vida saludables
- Educación y formación: iniciativas para transmitir valores, responsabilidad y espíritu de superación a los jóvenes.
- Cohesión social y desarrollo comunitario: proyectos que unan barrios, pueblos y ciudades y hagan sentir a todo el mundo parte de la familia del Girona.
Arraigo y alianzas
La fundación actuará principalmente en las comarcas gerundenses, pero con vocación de apertura. "El Girona no es sólo de una ciudad: es de todo un territorio que nos ha llevado hasta aquí. Pero también queremos colaborar en proyectos que nos permitan crecer y compartir nuestros valores más allá de nuestra casa", ha señalado Mas-Bagà. Para ello, el Club apuesta por establecer alianzas estratégicas con entidades sociales, instituciones públicas, empresas y organizaciones. "Sabemos que sólos no podemos llegar tan lejos como queremos. Trabajaremos codo con codo para multiplicar el impacto", ha añadido.
Un proyecto para todos
Por último, Mas-Bagà ha remarcado el carácter inclusivo de la iniciativa: "Queremos que esta fundación sea de nuestra gente y para nuestra gente. Que cada niño y niña que viste los colores rojiblancos sienta que el Girona es una oportunidad, un apoyo y un espacio para crecer".
La Fundació Girona FC nace, pues, con la voluntad de ser un proyecto compartido que ponga el fútbol al servicio de la sociedad y del territorio. "Hoy empezamos un viaje colectivo para demostrar que el fútbol puede cambiar vidas. Juntos competiremos y ganaremos el partido más importante de todos: el partido de las personas. Porque, no lo olvidemos nunca: juntos somos más fuertes.", ha concluido.
El Patronato
La Fundació Girona FC estará presidida por Ignasi Mas-Bagà y formada por los patronos Pere Guardiola, Simon Cliff, John Macbeath, Ingo Bank, Ricardo Sosa y Roger Solé, quienes forman parte también del Consejo de Administración del Club.
