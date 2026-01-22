Mykola Shaparenko, el 'tapado' que vigila el Girona

La directiva del Girona se ha puesto las pilas y está demostrando en este mercado invernal que quiere hacer las cosas de la mejor manera posible para brindarle a Míchel Sánchez herramientas suficientes para salvar la categoría con garantías. Las llegadas de Claudio Echeverri, Fran Beltrán y Marc-André Ter Stegen apuntan a dar un buen empujón al equipo en este segundo tramo de la competición, pero todo indica que no serán las únicas incorporaciones en enero.

Este jueves, Fabrizio Romano informó de que el Girona ha cerrado la incorporación de Oleksandr Pyshchur, un delantero ucraniano de 20 años y 2,04 metros de altura que juega en el Eto FC de la liga húngara. La intención sería inscribirlo con ficha del filial y el traspaso sería de alrededor de un millón de euros. Sin embargo, según ha podido saber SPORT, el cuadro catalán está trabajando paralelamente en la incorporación de otro ucraniano.

Experiencia y calidad a coste cero

El fichaje de Fran Beltrán no cierra necesariamente la puerta a la llegada de algún centrocampista más, incluso en este mimso mercado, ya que John Solís tuvo que salir cedido al Birmingham City para poder inscribir a Claudio Echeverri. En este sentido, se maneja el nombre de Mykola Shaparenko, del Dynamo de Kiev e internacional con Ucrania, un futbolista que ya lleva cierto tiempo vinculado a la órbita ‘gironina’.

Mykola Shaparenko, internacional con Ucrania / 'X'

Su contrato con el conjunto de Kiev termina el próximo 30 de junio y el Girona está cerca de iniciar negociaciones para un contrato preliminar con el jugador, asegurando de este modo su llegada como agente libre en verano, aunque no se puede descartar su incorporación en este mismo mes de enero por una canitdad simbólica. En este caso, todo dependerá de las exigencias del Dynamo. Su valor de mercado, según 'Transfermarkt', es de 8 millones de euros.

Shaparenko, de 27 años, destaca por ser un centrocampista muy técnico, inteligente y con mucha visión de juego. Tiene buen pase, toma decisiones rápidas y suele encargarse de tareas organizativas en la medular. Tras toda una vida en el Dynamo, estaría dispuesto a emprender una nueva aventura en España. Su experiencia (jugó las Eurocopas de 2020 y 2024 y ha participado en la Champions League) le vendría bien a un Girona que valora muy positivamente sus cualidades y lo considera una pieza interesante a corto y medio plazo.