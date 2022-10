Motivos de sobra para creer en este Girona

El empate en el Bernabéu refuerza la idea y la confianza de los pupilos de Míchel, tocada tras los últimos malos resultados cosechados en liga El juego, la imagen y, sobretodo, el resultado llenó de orgullo a los más de 300 seguidores desplazados

La mezcla de emoción y alegría provocó que a más de un aficionado del Girona desplazado al Santiago Bernabéu domingo se le escapara alguna lágrima. El juego, la imagen y, sobre todo, el resultado del Girona contra todo un Real Madrid (1-1) hicieron sentir orgullosos a los más de trescientos seguidores rojiblancos que estaban en Madrid. En Girona, el empate del equipo fue el motivo de conversación número uno entre paseo y paseo por la Feria en un fin de semana fantástico que había empezado el Uni y que redondeó el Baloncesto Girona con la victoria contra la UCAM Murcia.

La situación de los de Míchel en la clasificación continúa siendo delicada, porque el hito ha dado un rédito de solo un punto. Qué punto, eso sí. La racha es ahora de 3 de los últimos 21 en juego, pero el empate ha permitido al equipo abandonar las posiciones de descenso. "No me da miedo verme abajo, pero me incordia y me sabe mal que lo estemos con esta plantilla", decía Míchel a sus jugadores en la charla previa al partido en el Bernabéu. "Si lo hacemos todo muy bien, podemos ganar aquí. El Girona ya lo ha hecho una vez. Volvamos y que seamos recordados!" continuaba en un discurso que espoleó sus hombres y abrió el camino hacia el punto glorioso.

Todo muy bien quizás no, pero casi. De hecho, incluso a más de uno le quedó el pesar del disparo al larguero de Yangel Herrera o las dos ocasiones claras de Valery Fernández que de haber entrado quién sabe si el Girona habría podido salir del Bernabéu aún más satisfecho.

Uno de los protagonistas del partido fue precisamente el centrocampista de l'Escala que reconocía que el empate tenía "sabor de victoria" pero que también le dejaba la sensación "de un poco de rabia" porque se "podía haber ganado". Unas palabras que emanan la ambición del vestuario de cambiar la mala línea de resultados en que había entrado el equipo.