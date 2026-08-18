La motivación del regreso de Unai Hernández al Girona: "Siempre he tenido el objetivo de debutar con el primer equipo"

«Me fui joven», recordaba un Unai Hernández que todavía tenía clavada la espina de no haber podido debutar nunca con el primer equipo del Girona después de haberse formado durante siete temporadas en la cantera rojiblanca, desde alevín hasta juvenil. Estuvo a punto de hacerlo en enero de 2022, cuando Míchel Sánchez le convocó para un partido de Liga contra el Huesca durante la anterior etapa del equipo en Segunda División.

Esta ha sido la gran motivación del mediapunta de Malgrat de Mar, de 21 años, para regresar a Montilivi después de haber experimentado de cerca la élite con el Barça —se incorporó al Juvenil A y al filial azulgrana, pero también llegó a debutar con el primer equipo en un amistoso de pretemporada— y con el Al-Ittihad de Arabia Saudí, club que le ha cedido al conjunto gerundense hasta final de temporada.

«Mi objetivo cuando vine al Girona siempre había sido poder debutar con el primer equipo. No pude hacerlo. También me fui joven. Estos años fuera me han servido para adquirir mucha experiencia, también a nivel profesional. He estado en buenos clubes donde he podido mejorar a nivel deportivo y personal. Eso me ha ayudado a volver aquí a Girona siendo mejor futbolista», aseguró Unai durante su presentación como nuevo jugador del Girona.

Tal y como explicó el director deportivo Quique Cárcel, el acuerdo con el Al-Ittihad incluye una opción de compra obligatoria si se consigue el ascenso a Primera División y el futbolista disputa un mínimo de minutos establecido en el contrato.

«Había otros equipos, pero cuando surgió la opción de venir aquí al Girona no me lo pensé dos veces. Es el club perfecto para mí en este momento de mi carrera. Tenía que volver a casa, que es Girona. Estoy muy feliz de poder volver a estar aquí y defender estos colores», reconoció el jugador.

Conectado y convencido de querer jugar en Montilivi, tal y como le pide Quique Álvarez, Unai explicó que todavía está en proceso de adaptación. «He hablado poco con el míster, pero nuestras conversaciones han sido más sobre cómo estoy y cómo me encuentro. Cada día me lo está preguntando. Ahora es un proceso de adaptación. Creo que ya sé qué quiere de mí sin que me lo diga», comentó.

En este sentido, el técnico está pendiente de poder contar con él para la convocatoria del partido de este viernes ante el Córdoba, después de que siguiera desde el palco de Montilivi el estreno liguero contra el Leganés (1-1).

«Vengo de estar un poco parado y creo que todavía me falta algo de ritmo. Es normal. No sé si podré estar en Córdoba, estoy trabajando al máximo para ponerme a punto. En el partido del otro día fuimos superiores; vi un equipo con personalidad al que le gusta tener el balón, presionar arriba y eso me beneficia. Creo que puedo aportar mucho al equipo», señaló.

Al mismo tiempo, apuntó que «me gusta más ocupar la posición de mediapunta, pero también puedo jugar abierto en banda entrando hacia dentro. En las dos posiciones creo que puedo ayudar al equipo».

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Sobre sus primeros días con el equipo, Unai destacó la buena acogida que ha tenido en el vestuario. «El vestuario me ha recibido muy bien. También hay bastante gente que conozco y con la que había coincidido antes. Ha sido una bienvenida muy buena. Hay un buen ambiente, la verdad. El objetivo es obviamente volver a Primera, pero también jugar un buen fútbol y disfrutar todos juntos como equipo», concluyó.

Fuente: Diari de Girona