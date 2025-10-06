Montilivi respondió a la llamada de Míchel

Montilivi fue el jugador '12'. Míchel hizo - como suele ser habitual - un llamamiento a una afición que estuvo a la altura de la cita. El Girona no desaprovechó su gran oportunidad y cosechó el primer triunfo del curso ante un Valencia que llegó a empatar y fue frenado por un imperial Gazzaniga bajo palos.

Había ganas de festejar un triunfo en casa que se resistía desde hacía cinco meses. De hecho, la última alegría llegó el 5 de mayo ante el Mallorca gracias a un solitario tanto del de siempre, de Cristhian Stuani. Y, a pesar de registrar la entrada más baja en lo que va de curso (10.867 espectadores), la afición se entregó a los suyos de principio a fin.

Entregados

La comunión entre equipo y afición fue total. Se vivieron momentos de euforia, de nervios, de tensión... pero la hinchada 'blanc-i-vermella' no dejó de alentar a los suyos, que pasaron de vivir unos minutos de incertidumbre tras el gol de Diego López a festejar con rabia el 2-1 definitivo que convirtió Arnau.

Tocó sufrir. Sobre todo en un tramo final que se hizo eterno no solo por los diez minutos de prolongación, sino por la controvertida expulsión por doble amarilla de Iván Martín en el 80'. Pero el equipo, empujado por una afición que se desgañitó totalmente, amarró un trabajado y importantísimo triunfo para encarar un parón que se antoja vital para recuperar efectivos y seguir ganando confianza con la visita al Barça en el horizonte.

"Míchel català"

Míchel recibió el apoyo incondicional de la afición, encabezado por un 'Jovent Gironí' que enunció su cántico habitual: "Míchel català". Eso sí, quien se llevó la peor parte fue un Yaser Asprilla cuestionado por su rendimiento, pese a ser quien botó el libre directo que terminó en el tanto de Arnau.

La imagen final de Míchel apretando los puños y celebrando la victoria con rabia lo dijo todo. Se quitó un peso de encima.