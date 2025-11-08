Montilivi marca el rumbo

Todo pasa por Montilivi. Ni que decir tiene que el Girona se juega la vida ante el Deportivo Alavés. No lo pudo definir mejor Míchel en la previa: "Se debe notar que nos jugamos la vida en cada balón". Se marcharon al anterior parón de selecciones con la moral por los aires tras obtener su ansiado primer - y por ahora único - triunfo contra el Valencia en Montilivi, una hazaña que esperan emular ante un cuadro babazorro reforzado después de vencer al Espanyol en la última jornada.

No es una final, pero debe entenderse como tal. Las estadísticas no acompañan e, incluso, invitan al pesimismo: siete de 33 puntos posibles. 20 de los últimos 90. Las sensaciones colectivas mejoraron tras la sonrojante derrota ante el Levante, pero los resultados no acaban de llegar. A los de Míchel les lastró una barbaridad no ser capaces de controlar los detalles ante Real Oviedo y Getafe. Pecó de falta de acierto y contundencia en ambas áreas.

Míchel, tranquilo

La ilusión de Míchel continúa intacta. De hecho, negó sentir que su cargo estuviese en juego y aseguró que "nadie puede decir que no he hecho mejores a los jugadores". No recupera efectivos, pues David López, Alejandro Francés, Juan Carlos y Donny van de Beek continúan en la enfermería; sí estarán a su disposición tanto Arnau como Stuani, que sufrieron molestias toda la semana pero se entrenaron con normalidad.

Vanat pugna por el balón con Djené / Agencias

¿Golpe de efecto en la portería?

La delicada situación que vive el equipo pide a gritos un cambio. Un soplo de aire fresco que pueda traducirse, quizá, en el once que arme Míchel este mediodía. Y la mayor novedad podría estar bajo palos. ¿Será, al fin, el momento de Dominik Livakovic? La paciencia del guardameta croata está llegando a su fin y, pese a que Gazzaniga encadena buenas actuaciones - algunas de ellas decisivas - en la portería, podría disfrutar de sus primeros minutos con la elástica 'blanc-i-vermella' tras causar baja en el debut copero por unos problemas en la espalda.

Dominik Livakovic, durante el primer entrenamiento con el Girona / Girona FC/Nuri Marguí

En lo que a las posiciones de campo se refiere, el debate está servido en los extremos. Tsygankov no termina de dar ese paso al frente que tanto se le exige y su titularidad correría peligro. Joel Roca, todo un ejemplo de trabajo e insistencia, parece afianzado en el once. Pero no debería descartarse la presencia de Thomas Lemar y/o Bryan Gil, quienes precisamente sustituyeron a ambos en el Coliseum en la anterior jornada. Está por ver, asimismo, si Arnau está en condiciones óptimas de partir de inicio y vuelve a ganarle la partida a Hugo Rincón en el lateral derecho.

Se verán las caras con un Alavés crecido y que vive cómodamente en la parte alta de la tabla tras vencer al Espanyol en Mendizorrotza. La gran duda del cuadro babazorro estará, sin embargo, en conocer qué plantea Coudet para sustituir al sancionado Lucas Boyé. Podría reforzar la medular con Ibáñez o bien introducir un punta puro como Mariano.