Montilivi baja el telón a un año de luces y sombras

Desde aquel agónico triunfo en el José Zorrillay la posterior derrota del Leganés en La Cerámica, en Girona se respira paz y tranquilidad. La permanencia en Primera División era una realidad. No había sido un año sencillo, precisamente. Se había sufrido más de la cuenta y, por ello, el deseo de Míchel no iba a ser otro que brindar una alegría a la afición. Bajar el telón a una temporada de luces y sombras, incluida la histórica participación en la Champions League, ofreciendo una gran imagen ante un Atlético de Madrid asentado en la tercera posición y que aprovechará para repartir minutos a los menos habituales.

“El planteamiento está claro: ganar por nuestra afición y acabar de la mejor manera”, aseguró Míchel en la previa. Montilivi albergará la celebración de final de temporada, pero también será testigo del 'The Last Dance' de varios futbolistas de la plantilla. Juanpe y Juan Carlos finalizan contrato y su continuidad está en el aire. Hay otros cuya cesión llega a su fin y podrían disputar su último partido como 'blanc-i-vermell'.

"No sé quién continuará y quién no, por eso espero poner al mejor equipo posible. Hay jugadores que merecen jugar, pero el día a día es lo que cuenta. Que acaben contrato o no es indiferente, queremos ganar”, clarificó el técnico vallecano.

Transparente como siempre, Míchel aprovechó para hacer autocrítica tras vivir un año complicado, proponiéndose el reto de "conectar con el jugador como quería, porque no hemos podido llevar al campo muchas de las ideas que teníamos en mente”. Asumió parte de la responsabilidad y puso fecha al inicio de la pretemporada 2025/26, el próximo 8 de julio.

MIOVSKI, BAJA

La plantilla necesita desconectar y "recargar energía", pero antes debe poner punto final al curso de la mejor manera posible. El Atlético tampoco se juega nada, pero eso no significa que el Girona no vaya a competir y "dar una buena versión". No podrá contar con los lesionados Bryan Gil, Donny van de Beek, Miguel Gutiérrez, Gabriel Misehouy y Bojan Miovski - que sufre un golpe en el pie -, pero sí con los Arnau, Yangel, Portu, Stuani y compañía.

Juan Carlos y Juanpe apuntan a un once que podría sufrir alguna modificación más respecto al presentado ante la Real Sociedad, pues Arthur podría acompañar a Yangel e Iván en la medular, o Portu formar arriba junto a Tysgankov y Stuani. El central canario ocuparía el sitio de Francés.

Simeone, por su parte, mantiene la idea de rotar con Musso en portería, una zaga formada por Molina, Witsel, Lenglet y Azpilicueta o la presencia de Riquelme y Lino en el centro del campo. Correa y Griezmann, la dupla atacante.