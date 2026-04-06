Montilivi, el antídoto contra los fantasmas de La Cerámica

Abróchense los cinturones, va a ser un final de temporada movidito. Para alcanzar los "42 puntos" que acercarían al equipo a la permanencia, el Girona encara un calendario de lo más exigente. Y la primera parada de este Tourmalet es un Villarreal de Marcelino García Toral que no trae precisamente buenos recuerdos.

El Girona tocó fondo en La Cerámica. Aquel 5-0 escoció y mucho. El mercado de fichajes continuaba abierto y la plantilla no estaba para nada cerrada. Podrá sonar a tópico, pero de todo se aprende y al equipo le sirvió como punto de inflexión para levantarse y, con mucho trabajo y dedicación, salir del pozo. "Después de Villarreal todo el mundo pensaba que bajaríamos. Pasa el tiempo y la gente lo olvida", recordó Míchel en la previa.

Por ello, ganar hoy tendría un sabor especial, casi como cerrar un círculo. También porque el conjunto 'groguet' cuenta sus visitas a Montilivi por victorias. Cinco de cinco para los de Marcelino en el feudo 'gironí', siendo el último precedente un 0-1 que transformó Etta Eyong, ahora en el Levante. Tampoco lograron imponerse los de Míchel al Villarreal en la histórica 2023/24, donde cayeron también por la mínima.

La tabla está muy ajustada

La tabla se comprime y, el descenso, que estaba a seis puntos antes de que empezase la jornada 30, está a cinco. El sorprendente triunfo del Mallorca sobre el Real Madrid agitó la zona de descenso: el Elche, que visitará Montilivi en la última jornada del campeonato, es ahora el antepenúltimo clasificado.

Aún no es el momento de sacar la calculadora, pero está claro que cada punto valdrá oro. Como bien señala Míchel Sánchez, solo importa el “presente”. Y ese “presente” pasa por un Villarreal que quiere aprovechar la derrota del Atlético ante el Barça para afianzarse en la tercera plaza.

Mikautadze, ante la Real Sociedad. / Andreu Esteban

Los de Marcelino García Toral son letales en las transiciones con futbolistas eléctricos y habilidosos como Pépé y Moleiro y dos 'killers' como Mikautadze y Gerard Moreno. Para contrarrestarlo, el conjunto catalán se encomienda a los Blind, Beltrán, Ounahi y compañía para tener el control del partido mediante la posesión del balón.

Míchel, con todo

Míchel tiene a la totalidad de la plantilla a su disposición a excepción de los lesionados de larga duración. Stuani y Bryan están de vuelta y serán dos armas a tener muy en cuenta según el transcurso del encuentro. Àlex Moreno, que ante Athletic y Osasuna sumó minutos tras superar una lesión en el sóleo, está listo para regresar al once. De esta forma, Arnau volvería a su posición natural.

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Ounahi, en El Sadar / EFE

El resto de piezas apuntan a ser más o menos las mismas que las de los últimos partidos. La gran incógnita se sitúa en el extremo izquierdo: Joel Roca, titular los últimos dos choques, Echeverri o Lemar se disputan el puesto.