Montilivi se abona a la tristeza: El Girona solo ha ganado dos partidos en casa este 2025

Después de un final de temporada lleno de pánico y malas sensaciones que solo Stuani pudo arreglar, había ganas de ver el nuevo Girona ahora hace tres semanas en el debut contra el Rayo. Los pocos fichajes hasta entonces, Rincón, Vitor Reis y Lemar, estaban en el banquillo y Míchel formó con un once condicionado por la baja de Stuani a raíz de la muerte de su padre, con Solís y Miovski, en el equipo. La incertidumbre para ver como iría la cosa duró dieciocho minutos. El tiempo que tardó Gazzaniga en cometer un error para dejar el partido sentenciado antes de la media parte (1-3). El Girona empezaba el curso con mal pie y alargaba la sombra de la temporada pasada. Unas sensaciones de lo más negativas que se multiplicaron con la goleada ante el Villarreal (5-0) y, pese a una mejora insuficiente, la derrota contra el Sevilla (0-2) alargó una pesadilla que hace mucho tiempo que dura. Demasiado. Porque las alegrías en Montilivi van escasísimas. Tanto, que desde que el Girona superó a Las Palmas a principios de febrero (2-1), la afición tan solo ha visto una triste victoria en el estadio. Fue contra el Mallorca (1-0), a principios de mayo, clave eso sí, para encarrilar la salvación. Tanto de febrero a mayo, como después de ganar el Mallorca, nada: dos empates y seis derrotas. Y con la nueva temporada, dos derrotas más, para profundizar en una herida que este verano tenía que cicatrizar con el sol, el agua de mar y el tiempo, y no lo ha hecho. Al contrario. El balance es, pues, de solo dos triunfos este 2025.

La victoria en el Trofeo Costa Brava contra el Wolverhampton (2-1) fue una pequeña alegría de verano. Una sonrisa pasajera, un espejismo en el desierto para un Girona que ha comenzado la temporada con dos disgustos fuertes en el estadio. Todo ello dibuja una racha de una sola victoria en los últimos diez partidos en Montilivi. El triunfo contra el Mallorca brilla entremedias de dos empates contra Celta (2-2) y Valencia (1-1) y una larga lista de derrotas: Getafe (1-2), Alavés (0-1), Betis (1-3), Villarreal (0-1), Atlético (0-4) y esta campaña, Rayo (1-3) y Sevilla (0-2).

La depresión en que se instaló lo Girona a partir de la segunda vuelta se empezó a intuir a raíz de la penúltima victoria del equipo a casa. Fue contra Las Palmas (2-1) a principios de febrero en un partido en que se ganó por la mínima a un equipo de la parte baja pero que dejó muchas dudas. Tantas, que la plantilla no celebró en el vestuario una victoria que situaba el equipo en posiciones europeas. A partir de aquí, empezó la bajada de un equipo que se fundió como un azucarillo (10 puntos de 48 posibles) para sufrir hasta la antepenúltima jornada para lograr la salvación.

El parón por selecciones habrá parado un poco el golpe mientras Míchel intenta dar con la tecla con los jugadores que se han quedado. El Girona retomará la competición liguera en Vigo antes de volver a Montilivi el sábado 20 contra el Levante con el reto de romper esta mala dinámica y volver a brindar una alegría a la afición, que la necesita.