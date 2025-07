Misehouy, cedido al Aris de Salónica

A la espera de que se concrete el primer fichaje estival en Girona, Gabriel Misehouy hará las maletas rumbo a Grecia, para disputar esta 2025/26 cedido en el Aris de Salónica. Movimiento lógico y beneficioso para ambas partes, pues la última vez que vimos al neerlandés enfundarse la camiseta 'blanc-i-vermella' fue el pasado 30 de marzo ante el Barça en Montjuïc. Desapareció de los planes de Míchel y, pese a venir con el cartel de promesa, para desempeñar un rol de rotación, participó a cuentagotas en una temporada con tres competiciones y muchas lesiones por el camino.

Inscrito con ficha de filial pero con dinámica de primer equipo, se quedó fuera de la lista A del Girona para la Champions League. Terminó su primer curso en Montilivi con 349 minutos a sus espaldas, repartidos en nueve encuentros ligueros y dos coperos. En todos ellos, salvo ante la UD Las Palmas en Gran Canaria y la UD Logroñés, salió desde el banquillo. En uno de ellos, en la primera jornada liguera ante el Betis en el Villamarín, salvó un punto con un remate a pase de Iker Almena.

Se iba a ir despacio con él. Estaba motivado, con ganas de ofrecer su máximo en cada sesión. Tenía ganas de que le llegara su oportunidad. Así se lo hizo saber su entorno a este diario por allá en febrero. Pero acabó la temporada y se le abrió la puerta de una cesión para que pudiese adquirir esa continuidad que no se le iba a garantizar en Montilivi. Apareció el Anderlecht a escena y, según pudo confirmar SPORT, Misehouy estaba por la labor de cambiar de aires para sumar minutos.

Sin embargo, se sumó el Aris de Salónica a su puja y el neerlandés finalmente se decantó por la propuesta del cuadro griego. Incluso Míchel confirmó tras el triunfo en Olot que "Misehouy tiene una oferta y, en principio, saldrá". "Me ha dicho que prefería no jugar", aclaró.

"No me costó aceptar la oferta y rechazar otras"

"Aris me mostró una gran confianza desde el primer momento en que expresaron su interés en traerme aquí. El equipo me convenció con su actitud, y debo decir que también me gustó el proyecto que me presentaron. Así que no me costó aceptar la oferta de Aris y rechazar otras. Me siento muy bien de ser miembro de este club y prometo corresponder a la confianza depositada en la cancha", expresó el neerlandés tras firmar su contrato.

"Lo ideal para mí es ganar un título con el Aris. Daremos lo mejor de nosotros para destacar en Grecia y en la Conference League y clasificarnos a la Fase de Liga. Espero que tengamos una temporada emocionante y exitosa”, concluyó. Con contrato hasta 2028, uno de los grandes productos de la cantera del Ajax se fogueará este curso en Grecia.