Miovski: "¿Sustituir a Dovbyk? No tengo ningún miedo"

Bojan Miovski tiene un claro cometido: intentar hacer olvidar la marcha de Artem Dovbyk a la Roma. No es una tarea sencilla y, está claro, el club no lo firma para copiar los extraordinarios números del ucraniano. Al menos ya en su primera temporada. Al macedonio le toca hacer su camino, pero no tiene miedo a las comparaciones y es ambicioso en sus aspiraciones. Sabe que se le comparará, pero está más que dispuesto a asumir el reto.

"No tengo miedo. Soy diferente a Dovbyk, pero espero marcar los máximos goles posibles. Espero ser el pichichi de esta liga también. No siento la presión. Voy a ir día a día, quiero seguir creciendo y el Girona es una gran oportunidad para crecer", ha asegurado Miovski en la rueda de prensa de presentación.

"No fue una decisión difícil"

El macedonio, pese a llevar solo unos días en el club y tal y como indicaron recientemente algunos de los nuevos fichajes, se siente ya como en casa. Al '9' no le fue difícil elegir al Girona. Por su estilo, por Míchel y, claro, por disputar la Champions League. "No fue una decisión difícil para mí elegir Girona. Jugar la Champions es un sueño. Toda la vida he trabajado para esta oportunidad. He elegido Girona por su estilo de juego, me va muy bien y el mister es un entrenador muy ambicioso, igual que yo. Siento que estaré tiempo aquí, es una gran familia. Me siento como en casa. Estoy listo para jugar".

Sobre el estilo y sus condiciones, el macedonio ha precisado que "la liga escocesa es más física. Creo que disfrutaré más en la Liga. Me considero un jugador táctico y he tenido que mejorar en lo físico". En palabras de Quique Cárcel, se trata de un futbolista que sabe ir bien al espacio, jugar de espaldas y que se asocia bien, un perfil de delantero más parecido a Dovbyk que a Abel Ruiz.

"El año pasado todos conocíamos lo que habia hecho el Girona. Me atrajo también, tal y como hablé con Quique, aquí se busca el juego colectivo más que ser una estrella. Desde el momento que hubo interés, no tuve ninguna duda de que quería venir", ha sentenciado el delantero. Ahora, le tocará demostrar su valía sobre el campo. Tiene ambición y talento. Apunta a ser el gran '9' del Girona esta temporada.