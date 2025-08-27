Miovski: la apuesta fallida del Girona llegará a su fin

Bojan Miovski no iba a firmar los bestiales números de Artem Dovbyk. Venía de despuntar en el Aberdeen escocés y, el Girona, que trató repetir la fórmula que usó con el ucraniano - pagó unos ocho millones entre fijos y variables -, vio como la apuesta no salió como ninguna de las partes esperaba. Aceptó el riesgo, pero esta vez no acertó como con el ahora delantero de la AS Roma.

Teniendo en cuenta que Abel era un perfil de delantero distinto, más asociativo y no tan goleador, el macedonio partía con cierta ventaja en cuanto al ratio goleador se refería. Era más bien un 'killer', por lo que compartía características con el ucraniano. Venía con un currículum que impresionaba (26 goles en 53 partidos en la 23/24), pero le costó dar con la tecla y su proceso de adaptación se prolongó durante varios meses. "Poco a poco debe encontrar su mejor versión para adaptarse a nuestra idea", afirmaba Míchel sobre la pobre participación del macedonio al inicio de liga.

Miovski se despide de su equipo para poner rumbo al Girona / Agencias

Papel residual

Transcurrieron los meses y, a excepción de sus dobletes al Espanyol en liga y al Extremadura en la primera ronda copera, poco más aportó al equipo. Ni entro en los planes de Míchel durante el tramo decisivo del curso, cuando el Girona se jugaba el descenso a Segunda División. Entre molestias físicas y la necesidad de contar con Stuani para liderar al equipo, Miovski tuvo un papel residual en los últimos compromisos ligueros. Con su selección sí que estuvo acertado de cara a puerta durante los distintas fechas FIFA: tres dianas y una asistencia en seis partidos. Pero le costó enchufase con la elástica 'blanc-i-vermella'.

Miovski fue titular ante el Rayo, pero el fue el sacrificano tras la expulsión de Gazzaniga / X

Fuera de la lista del Girona para viajar a Villarreal, quedaba claro que estaba en la rampa de salida. Míchel lo confimó: "La baja de Miovski es por decisión mía". Nunca llegó a encajar en el ecosistema 'gironí', anotando cuatro dianas y repartiendo dos asistencias. Y su destino podía estar de nuevo en Escocia. En un principio, tomaba fuerza una cesión al Rangers. Sin embargo, según aseguraban desde su Macedonia del Norte natal y pudo corroborar SPORT, estaba descontento con su situación y abierto a dejar el club catalán, pero solo si era traspasado o prestado con opción de compra obligatoria.

Sadiq, ¿su sustituto?

Según informa Nil Solà, Girona y Rangers negocian la venta del punta, que desea ser traspasado porque su club de destino es rival directo del Aberdeen, su anterior equipo. El cuadro catalán sondea el fichaje de Umar Sadiq, que volvió a transmitar a la Real su deseo de vestir de nuevo la camiseta del Valencia, tal y como explica Héctor Gómez, periodista de 'Tribuna Deportiva'. El club txuri-urdin intenta que escucha la propuesta del Girona, pero el nigeriano insiste en unirse al conjunto de Corberán.

La relación entre Girona y Real Sociedad es buena tras la más que posible salida de Yangel Herrera rumbo San Sebastián. El centrocampista internacional con Venezuela comunicó al club catalán su deseo de hacer las maletas este mismo verano. Sí que está lesionado y estará unas seis-ocho semanas de baja, pero se siente atraído por el proyecto de Sergio Francisco.

Umar Sadiq está deseando cambiar la camiseta de la Real por la del Valencia / EFE

Un movimiento que, en caso de darse, sería una muy mala noticia para un Girona que perdería a uno de los mejores futbolistas de la difícil 2024/25. Y, Míchel, perdería a su escudero. Un tipo con un espíritu competitivo sinigual, un físico descomunal, jerarquía en la medular y llegada al área rival. Y, por ahora, no tiene sustituto...