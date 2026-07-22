Minsu es la gran ilusión del Girona

Un clásico de verano. El Girona, que el lunes inició su 'stage' en la Vall d'en Bas, se desplazó al Municipal d'Olot para disputar el tradicional duelo 'gironí' de la pretemporada frente al conjunto de Roger Vidal. Tras el empate sin goles ante el Al Qadsiah de Nacho Fernández e Iker Almena, los chicos de Quique Álvarez ofrecieron una buenísima imagen en su segundo test de pretemporada y ganaron con solvencia con un doblete de Minsu y un gol de Sarasa; Marc Mas maquilló el resultado desde los once metros en los últimos minutos (1-3).

Estos partidos están para coger rodaje y ritmo competitivo e ir puliendo aspectos tácticos. Lógicamente, aún no pueden extraerse conclusiones, especialmente porque la plantilla no está cerrada y se prevén varias entradas y salidas. Pero lo cierto es que el conjunto de Quique Álvarez, que estrenó su tercera equipación, jugó noventa minutos de muy buen fútbol en la capital de la Garrotxa.

No solo monopolizó la posesión, sino que impuso un ritmo alto en la circulación, viviendo constantemente en campo rival y no dejando al Olot aproximarse a la meta que defendieron Krapyvtsov y Sergi Puig. Y Minsu, que se fogueó el pasado curso en LaLiga Hypermotion de la mano del Andorra de Piqué, marcó el primer gol del Girona en la pretemporada. El surcoreano, que está llamado a hacer grandes cosas este año, resolvió en el área con una definición cruzada con la zurda.

Es un diamante en bruto. Una de las perlas de la cantera junto con Gibi, Lass, Sarasa, Salguero o Holmes Junior, central reusense de tan solo 16 años que maravilló ante el Al Qadsiah, disputando además los noventa minutos, y mostró personalidad en la salida de balón y contundente sin él.

Minsu, de nuevo con su pierna no tan buena, marcó el 0-2 y convirtió su doblete para confirmarse como la gran ilusión 'gironina'. Además, tanto Izan González en la primera mitad, como Iván Morante en la segunda, llevaron las manijas en la medular.

Javier Sarasa anotó el único tanto 'blanc-i-vermell' del segundo acto y Marc Mas, desde los once metros, maquilló el resultado en el Municipal d'Olot. Gran puesta en escena del nuevo Girona de Quique Álvarez.

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El próximo amistoso - el último del 'stage' - será ante el Deportivo Alavés el sábado 25 de julio en el Royal Verd Training Center a las 10:30h.