Miguel Gutiérrez: venta millonaria y 'pellizco' para el Madrid

Se hizo de rogar, pero ya es una realidad: Miguel Gutiérrez se une al proyecto del Nápoles. Aterrizó este lunes por la mañana en tierras italianas para pasar las respectivas pruebas médicas con el campeón del Calcio. Y su traspaso desencalla, ahora sí, el mercado para un Girona que necesita - con urgencia - sumar nuevas piezas a una plantilla que se derrumbó en su debut en LaLiga 2025/26 ante el Rayo Vallecano en Montilivi.

La operación se daba por hecha desde hacía varios días, pero quedó pausada. Y claro, la dirección deportiva 'gironina' debía cerrar su salida antes de concretar la llegada de su sustituto. Àlex Moreno o Sergio Akieme,los nombres que sonaron con más fuerza semanas atrás. Daley Blind, como hizo a lo largo del curso pasado - sobre todo en el tramo final - actuó de parche ante el conjunto franjirrojo, pero, ya sin el madrileño, Míchel no dispone de ningún lateral izquierdo en su plantilla.

El canterano del Real Madrid disputó su último partido con la camiseta 'blanc-i-vermella' el pasado 24 de abril en Butarque y se perdió los siguientes cinco partidos por lesión. Tuvo que ser intervenido de su tobillo derecho para poner punto final a dichas molestias. Se ausentó durante la pretemporada y su salida estaba encarada.

Imprescindible para Míchel

Su rendimiento durante la histórica temporada del Girona lo puso en el escaparate. Muchos eran los pretendientes que llegaron a pujar por él. Pero no se movió. Una noticia de lo más postiva para Míchel, encantado con su polivalencia e inteligencia táctica sobre el terreno de juego, conviertiéndose en todo un 'multiusos' para el técnico vallecano. Además de ocupar zonas interiores como hacía con asiduidad, le veríamos actuar de 'falso' extremo con aquel alud de lesiones que tanto lastró al equipo durante el primer tercio de la temporada.

Miguel Gutiérrez, imprescindible para Míchel en cualquier posición / EFE

Recuperado ya de su lesión de tobillo, Miguel está listo para sumarse a la dinámica de Antonio Conte, cuyo proyecto afronta el ilusionante reto de defender el 'Scudetto' y competir en la Champions League. No solo deja huella en Girona por su enorme talento, sino por los billetes que deja en las arcas 'gironines': 18 millones fijos más otros dos en variables. Eso sí, el Real Madrid, que conserva el 50% de sus derechos, recibirá la mitad de dicho montante económico.

No supera a Dovbyk

Una venta millonaria y una inyección económica importante para un club que trabaja contrarreloj - y con la competición empezada - para terminar de perfilar una plantilla con aún varias carencias. No será, sin embargo, el mayor traspaso de su historia, pues ese título se lo adjudica un Artem Dovbyk que puso rumbo a la AS Roma el verano pasado a cambio de 30 millones de euros fijos más unos cuantos más en variables. Sí que supera a Aleix García, que se unió al Bayer Leverkusen dejando unos 18 'kilos' en las arcas del club catalán.