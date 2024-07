Miguel Gutiérrez: "¿El Madrid? Que suene mi nombre es un placer"

Miguel Gutiérrez fue uno de los nombres propios del Girona la temporada pasada por su capacidad para jugar por dentro y por fuera, demostrando ser un lateral zurdo completísimo. Su rendimiento elevó el del equipo, que acabó metiéndose en la próxima edición de la Champions en una clasificación histórica. Tras lo sucedido, claro, su nombre ha empezado a sonar para muchos equipos. Bayern, Dortmund y Real Madrid, que tiene una opción de recompra de solo ocho 'kilos', entre los rumores.

En declaraciones a EFE, el canterano blanco aseguró estar agradecido por todas las informaciones que lo colocan en varios grandes, pero ahora mismo solo piensa en esos Juegos Olímpicos que está a punto de disputar, y en el Girona.

"A día de hoy creo que lo que se sabe es que tengo contrato con el Girona, estoy feliz allí y lo que llegue ya me comentarán mis agentes. Hay que estar centrados en el día a día y lo que me toca ahora es estar concentrado en los Juegos. Sí que es verdad que tienen esa opción de recompra que depende del Madrid. Pero yo siempre he sido madridista y que suene mi nombre allí para mí es un placer; pero es algo que hay que dejar un poco al margen y centrarse en lo que importa ahora, que son los Juegos Olímpicos", comenta.

"Míchel es un crack"

Miguel, que sonó incluso para estar con la absoluta en la Eurocopa, le debe mucho al Girona y, sobre todo, a su entrenador, Míchel Sánchez. Y lo sabe: "Para mí es un ‘crack’. Es un entrenador que sabe sacar lo mejor de cada futbolista y ponerlo al servicio del equipo, que es algo fundamental". Sobre las claves de la temporada en Montilivi, el lateral zurdo indicó que "el grupo, sobre todo. Teníamos un gran grupo donde todos remamos hacia una dirección. Y sobre todo el cuerpo técnico, con una idea de juego que propone y que todos los jugadores hemos comprendido y trabajo durante todo el año. El año pasado también, pero con un año más de experiencia y madurez se ha notado mucho".

Sobre la cita olímpica, Miguel Gutiérrez precisa que "el año pasado fui uno de los descartes para ir al Europeo, pero esta temporada ha sido mucho mejor que la anterior y me ha ayudado a estar aquí. También he estado viniendo en anteriores convocatorias con Santi Denia. Ha sido un gran año y falta culminarlo con ese oro. Hay que confiar en poder traer el oro".

Veremos cuál es el futuro del lateral zurdo. Apunta a ser uno de los grandes culebrones del verano en Girona.