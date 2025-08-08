Miguel Gutiérrez, destino Nápoles

A falta de la oficialidad, Miguel Gutiérrez deja el Girona. El lateral izquierdo de 24 años emprenderá una nueva aventura en Italia, concretamente en el Nápoles, después de que ambos equipos hayan llegado a un acuerdo de traspaso por una cantidad de 18 millones de euros, más dos en variables. El club catalán se embolsará la mitad de la operación.

Y es que el otro 50% irá para el Real Madrid. Los blancos controlaban todavía la mitad de los derechos del jugador, después de varios años en la cantera y un par en el primer equipo. El club catalán lo fichó por cuatro millones de euros, por lo que la operación sigue siendo beneficiosa. Los de Xabi Alonso tienen derecho a tanteo, pero todo hace indicar que no lo llevarán a cabo.

Miguel firmará un contrato con el Nápoles que lo vinculará durante los próximos cinco años y con un salario de 2,2 millones netos por temporada. Excepto la última, en la que el grueso ascenderá a los 2,7 millones. De esta manera, el jugador se pondrá a las órdenes del actual campeón de la Serie A.

Miguel Gutiérrez y Carlos Vicente en Montilivi / @gironaFC

La operación beneficia al Girona, que ya tenía en mente la venta de Miguel para liberar una masa salarial clave para las incorporaciones de este verano. El rendimiento del jugador había bajado esta última temporada, principalmente por unos problemas de tobillo que trató al acabar el curso, y que harán que tarde un tiempo en debutar con los italianos.

Precisamente, Girona y Nápoles tendrán un duelo con cierto 'morbo' este sábado para cerrar la pretemporada. Ambos clubes se verán las caras después de cerrar la operación de Miguel Gutiérrez, que al no estar recuperado de su lesión, no defenderá la camiseta rojiblanca. El partido se disputará en la localidad italiana de Castel di Sangro.

El partido se disputará a las 19:00 (CET) y tendrá como novedad la presencia de Vitor Reis, la última incorporación del Girona en este mercado de verano. Los de Michel cerraron la cesión del central brasileño, procedente del Manchester City, hasta el año 2026. El joven de 19 años se convierte en el tercer 'fichaje' del club catalán, después de Rincón y Lemar, también cedidos.

Un 'clásico' veraniego

No es la primera vez que Girona y Nápoles se enfrentan en pretemporada. De hecho, se trata de todo un 'clásico' veraniego. En las últimas tres temporadas también se ha dado este partido antes de iniciar el curso. En 2022, vencieron los italianos por 3-1, en el 2023 todo acabó en empate a uno, y finalmente en 2024 ganaron los de Michel por 0-2.

Después del duelo ante los italianos, el Girona ya preparará su primer partido de liga, que será el próximo viernes en Montilivi ante el Rayo Vallecano. Todo a punto para iniciar una temporada más 'tranquila' para los catalanes, que no disputarán la Champions League en esta edición.