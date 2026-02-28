Míchel: "Veremos si es mejor o no que Ounahi sea titular"

Míchel ya tiene al Celta de Vigo entre ceja y ceja. El técnico madrileño quiere mantener la dinámica positiva de este 2026, en el que su equipo no solo se ha revitalizado y ha escapado de la zona baja, sino que presenta números de Champions: solo el Madrid y el Barça han sumado más puntos que el Girona FC.

Para este domingo, el de Vallecas recupera a Joel Roca. Las bajas, las de larga duración, son las de Juan Carlos, Ter Stegen, Portu y Van de Beek, a quien se ha visto este domingo haciendo carrera continua en el entrenamiento previo al partido que tendrá lugar en Montilivi. Tampoco estará Àlex Moreno, que se está recuperando, aunque le queda poco. “El resto de la plantilla está bien”, ha afirmado el técnico, que valora la posibilidad de que Ounahi sea titular. “Ounahi recupera la forma de una manera muy rápida, veremos qué es lo mejor, si es titular o no, pero en cuanto al jugador, él está preparado”.

“El Celta es uno de los mejores equipos con balón de la Liga, está haciendo una temporada increíble, también en Europa. Es un rival complicado y tendremos que ser capaces de contrarrestar su juego, que tiene mucho ritmo. Tendremos que frenarlo y también intentaremos dominar el partido. Habrá que dar un paso adelante, porque necesitamos mucho los puntos. Sufriremos y espero que la gente esté a nuestro lado al 200%”, ha verbalizado Míchel.

El margen de seis puntos respecto al descenso es el mayor del curso. “Estamos haciendo las cosas mejor y tengo la sensación de que el equipo se siente más seguro, pero queda mucho. Ya he dicho que nosotros necesitamos llegar lo antes posible a los 42 puntos, porque es el objetivo más importante para la estabilidad del club. Tenemos que mantener esta sensación de necesidad, porque está todo muy igualado y debemos seguir sumando puntos. Sobre todo en casa, los rivales deben sentirse incómodos”.

Míchel también ha dicho que no piensa en objetivos ambiciosos. “Llevamos un año y medio sufriendo mucho, y debemos ser capaces de fijarnos un propósito claro y ese es que el año que viene queremos estar en Primera División”. Pese a que le repitieron la pregunta, evitó hablar una y otra vez de Europa. “La temporada empieza en agosto y acaba en mayo. Ahora somos undécimos, veremos dónde terminamos. El 2026 es muy bueno, pero antes hemos pasado situaciones difíciles. Hemos sufrido mucho, dentro y fuera. Ahora tenemos que estar tranquilos, porque esto será largo. Si hay tiempo para algo más que la salvación, no renunciaremos a nada, pero el objetivo es la permanencia”.

Los últimos minutos han penalizado mucho esta temporada. Ya ocurrió en Balaídos, donde el Celta empató en el tiempo de descuento, como también lo hicieron recientemente el Sevilla y el Alavés. “Podemos pensar que es fútbol, o que necesitamos algo más, o que los cambios deben ayudar, o que debemos mantener una estructura fuerte… Lo más importante es controlar tu manera de hacer las cosas. Contra el Sevilla, por ejemplo, vino de un resbalón de Echeverri, y además fallamos un penalti. En Vitoria quizá sí dejamos el partido un poco abierto. No recuerdo cada detalle, pero contra el Barça, en la ida, nos marcan un golazo y no defendimos muy bien. A lo que me refiero es que el jugador debe tener la misma mentalidad en todo momento, más allá del marcador. El equipo debe sentirse seguro y con confianza”.

Uno de los futbolistas que más ha evolucionado, sin duda, es Vitor Reis. “Ha crecido mucho, esa es la realidad. Sabíamos que tenía un talento especial, pero necesitaba minutos y, poco a poco, ha ido a más. Está en un gran momento de forma. Lo más importante es el día a día, siempre da el máximo; es un chico muy humilde y con ganas de aprender. Su cabeza funciona muy bien, y por eso está creciendo. A nosotros nos hace mejores, y creo que será un jugador top, de equipo grande”. Míchel ha destacado el papel de “Blind y David López, que son dos jugadores muy inteligentes para mi manera de hacer las cosas. También ayudan a Francés y Arnau. Gracias a ellos, el resto puede aprender”.