Míchel: "No veo al Barça más vulnerable"

Con la misma cercanía de siempre, Míchel Sánchez atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa a un partido siempre especial: el derbi catalán contra el Barça. El Girona visita Montjuïc este sábado (16:15 horas) con la ilusión de volver a conseguir un resultado tan positivo como el 2-4 de la jornada 16 en la temporada 2023-24. Delante, tendrán a un Barça herido tras las dos derrotas consecutivas ante el París Saint-Germain y el Sevilla, y con la necesidad de demostrar que, pese a las importantes bajas, sigue siendo un equipo capaz de ganarle a cualquiera.

"El Barça es un equipazo, siempre lo he dicho: son capaces de ganar a todo el mundo. Nosotros (el Girona) somos pequeños y tenemos que luchar y sacar nuestra mejor versión para ganar. Necesitamos que ellos no estén a su nivel para sacar un resultado positivo", valoró Míchel sobre las posibilidades de su equipo en Montjuïc.

Vuelven Tsyganko, Abel y Solís

Sobre el estado físico de los internacionales, Míchel dio buenas noticias. Además, confirmó el regreso de tres futbolistas. "Los internacionales han llegado bien, están todos disponibles. En cuanto a las bajas, tenemos a David López, Juan Carlos, Donny van de Beek, Alejandro Francés y Thomas Lemar, que hoy ha entrenado bien, pero no llega al partido. Tampoco estará Ounahi. Por suerte, hemos recuperado a Tsygankov, Abel Ruiz y Solís", comentó el técnico de Vallecas.

Tsygankov, esta pretemporada / @viktortsygankov

No obstante, el plan de partido del Barça también está mermado por las lesiones. "Siempre miro al rival que tenemos delante. He mirado lo que puede hacer el Barça. Con sus bajas, tendrá menos opciones de escoger jugadores, pero el once que sacará será 'top'. El Barça tiene jugadores que jugarían en cualquier equipo del mundo, así que me he fijado más en sacar nuestra mejor versión, en defender bien y poder mirar hacia adelante en el momento preciso para ganar profundidad. Con su defensa adelantada, es la manera de salir de su presión", analizó Míchel.

Todos los equipos tenemos en la cabeza cómo hacer daño al Barça, pero es muy difícil hacerlo Míchel — Entrenador del Girona

El Barça viene de encajar dos duros golpes: perdió en el añadido el duelo de Champions League contra el PSG (1-2) y cayó por goleada en Sevilla (4-1) en la última jornada liguera antes del parón. Míchel, pese a ello, es consciente del peligro que tiene el equipo de Flick. "No veo al Barça más vulnerable que el año pasado. Siempre hablamos de resultados, pero como entrenador miro otras cosas. En los últimos dos partidos del Barça, contra PSG y Sevilla, han sido mejores que el rival por momentos y han merecido el gol. Les han hecho daño a la contra, pero el año pasado también les pasó, pero marcaban tres o cuatro goles y es muy difícil contrarrestar eso. Esa es la realidad. Todos los equipos tenemos en la cabeza cómo hacer daño al Barça, pero es muy difícil hacerlo", apuntó.

Flick se interesa por Rashford, que acabó lesionado el partido contra el Sevilla / EFE

Tres días después del duelo ante el Girona, el Barça se medirá al Olympiacos en la Champions League y cinco días después del partido ante el cuadro griego visitará el Santiago Bernabéu para disputar el clásico. Para Míchel, eso no cambia nada de cara al sábado. "El Barça está acostumbrado a jugar cada tres días y después del parón, y de dos derrotas, no creo que Flick mire más allá del partido de mañana. No creo que piensen: 'viene el Girona, que es una banda'. Nos respetan a todos, por eso ganan. Espero su mejor versión", consideró.

Bonitas palabras para Eric Garcia y Quique Cárcel

Finalmente, Míchel tuvo bonitas palabras para Eric Garcia y Quique Cárcel. "Se lo dije a Eric en su día, es uno de los mejores del mundo en defensas con metros a la espalda. Su mentalidad, su manera de resolver situaciones y su capacidad de dar pases lo hacen un jugador top. Es un chaval fantástico y no me sorprende nada su nivel", dijo del central.

Míchel y Eric, durante la etapa del central en Girona / EFE

Sobre el director deportivo, que lo defendió públicamente durante la semana en una rueda de prensa para hacer balance del mercado de fichajes de verano, mostró confianza total en sus palabras. "Nunca he dudado de Quique porque siempre me lo ha dicho en persona (que confía plenamente en él). No dudo de que tengo su confianza, me apoyo en figuras como él para construir un proyecto como el del Girona. Los resultados mandan y en algún momento no podré continuar aquí, pero no por desconfianza del club", finalizó.