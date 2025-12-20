Míchel: "Veníamos de la Champions y hemos estado por debajo de lo esperado"

“El estado anímico del equipo, después de ganar, evidentemente es mejor, pero la realidad es que estamos en puestos de descenso y tenemos que ganar para salir cuanto antes. Debemos seguir sufriendo, pero sí, tenemos más energía. Ahora tenemos que ser capaces de dar continuidad a la victoria de Anoeta. Sería importante ganar para acabar el año fuera del descenso”, ha dicho un Míchel resfriado en la previa de la visita del Atlético, en la que ha repasado la numerosa lista de ausencias, destacando la de Ounahi. “Lo está haciendo muy bien, pero veremos qué opciones tenemos. A nosotros nos ha aportado mucho”.

Bryan Gil no está en la lista de bajas, pero es “duda por un golpe en el pie y no puede golpear el balón, por eso no ha entrenado. Intentaremos quitarle el dolor y valoraremos si puede jugar”.

El técnico ha dicho que “pongo al Atlético al mismo nivel que Barça y Madrid. Por plantilla, es un equipazo, de los mejores del mundo. Tendremos que hacerlo todo muy bien y que ellos no lo hagan para sacar algo. Pero creo que podemos sacar nuestra mejor versión”.

Para Míchel, 2025 “ha sido muy duro. Personalmente, por el problema en la pierna que tuve. Pero lo hemos superado y, si ganamos, estaremos fuera de la línea roja. Por eso espero acabar el año con una victoria”.

“Este año he aprendido mucho”, ha continuado, “y ahora mismo pienso que he vivido cosas que no me habían pasado antes. Ahora tengo nuevas respuestas y eso es importante para encontrar soluciones a los problemas. Poco a poco, soy mejor entrenador”.

“En el fútbol, cuando tienes una idea y ves que no funciona, ser capaz de cambiar pequeños detalles y aportar tranquilidad y calma en momentos duros es importante. Antes creo que no tenía esa capacidad. A principios de año cometí muchos errores. Más o menos sabía lo que podía pasar, pero no di respuestas. Por eso hicimos un punto en cinco jornadas y ahora estamos creciendo, dando pasos adelante y mejorando. Venían de la Champions y después hemos estado, desde mi punto de vista, por debajo de lo que esperábamos”, ha valorado Míchel, que al 2026 le pide “salud y seguir creciendo. Soy muy feliz aquí y muy privilegiado. El día a día es maravilloso y lo tengo todo. Evidentemente quiero ganar más partidos, pero dependerá de nosotros, no de Dios”.

Conseguir dos victorias consecutivas “sería una sorpresa, porque el Atlético luchará por el título. Solo han dejado de marcar en un partido y siempre se han adelantado en el marcador. Tienen muchas cosas buenas: juegan muy bien hacia adelante, presionan bien desde atrás… Tendremos que minimizar su talento, pero tengo la sensación de que el Girona está bien, y eso me gusta. Creo que podemos competir al cien por cien”.

Sobre Tsygankov, opina que “piensa mucho en el equipo, pero necesita sentir más el liderazgo. Le cuesta ser el protagonista. Con balón y sin balón, tiene mucho talento”.