Míchel es el tercer entrenador más longevo de Primera

Con tres derrotas en tres partidos, no ha sido el comienzo de Liga soñado por nadie. Además, las sensaciones que arrastra el Girona de la temporada pasada no acompaña a ser optimistas para cambiar la situación. Aun así, con la llegada de los nuevos refuerzos y unas semanas más de trabajo conjunto se tiene que abrir la rendija para verlo de una manera diferente. Y esto es lo que intenta hacer Míchel Sánchez, el director de una orquesta que el curso pasado no hubo maneras que afinara y que este año se ha renovado con nuevos músicos e instrumentos. Hacer que conecten es el gran reto que tiene por delante el madrileño en su quinta etapa como técnico del Girona. Seguramente, todos los ajetreos de resultados y mercado que ha habido últimamente, han tapado el dato que dice que Míchel es el tercer entrenador con más antigüedad en un banquillo de Primera. Solo Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid, con quince temporadas, y Manuel Pellegrini, con seis, hace más tiempo que entrenan consecutivamente sus equipos.

Mucho es empezar el quinto curso consecutivo con el mismo equipo. Ni Pablo Machín, que tiene más partidos todavía que Míchel en Montilivi, lo hizo. El madrileño, motivado como siempre, se centra ahora en intentar que el equipo funcione y poder vivir una temporada más tranquila que la pasada. Sea como fuere y pase lo que pase, Míchel ya es leyenda en el Girona. El primer año consiguió el ascenso, el segundo, dejó el equipo a las puertas de la Conference y el tercero, lo clasificó para la Champions League con un tercer lugar histórico en la Liga. El cuarto se sufrió más. Puede pasar, está claro, en el proceso de consolidación del club a la élite.

Todo esto dice que solo Simeone, el 2011 y Pellegrini, el 2020, llegaron antes y se han mantenido ininterrumpidamente en el banquillo de sus clubes más tiempos que Míchel. Eso sí, Valverde en el Athletic Club, Marcelino García en el Villarreal y Bordalás en el Getafe, suman más campañas que Míchel en sus clubes, pero repartidas en diferentes etapas. Por lo tanto, Míchel los supera en antigüedad seguida porque Valverde volvió a San Mamés en el 2022, Marcelino en 2021 y Bordalás en 2022.