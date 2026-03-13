Míchel, sobre Ter Stegen: "No sabemos cómo está de su recuperación. Es un jugador que está lesionado y fuera de nuestro radar"

Tras encadenar tres jornadas sin conocer la victoria, el Girona se mide este sábado al Athletic Club con el objetivo de volver a la senda del triunfo. Pese a la mala dinámica, Míchel tan solo piensa en el duelo contra los 'leones'. "Miro partido a partido. Ante el Athletic es un encuentro muy importante en nuestro campo. Hemos hecho cosas buenas en los últimos partidos, pero hemos de seguir sumando para llegar a los 42 puntos", explicó en la rueda de prensa previa.

El técnico de Vallecas se pronunció sobre el objetivo de la salvación: "No sé cuándo se llegará. Cada partido es muy difícil ganar, a todos les está costando. Hemos de ir haciendo las cosas bien. Mañana será un encuentro muy importante, ante un rival muy duro y con cosas muy buenas. Cada duelo es complicado, no sé cuándo llegaremos a los 42 puntos. Deseo lo antes posible, pero tenemos que luchar cada partido".

Olasagasti es expulsado en el encuentro contra el Girona FC / Ana Escobar

Asimismo, Míchel valoró el trabajo que viene realizando el Athletic en las últimas semanas. "Es el equipo que mejor hace la presión en el campo rival y que más balones recupera. Tiene una situación defensiva muy alta, el que más con el Barça. Esto quiere decir que necesitamos tener un ritmo de juego muy bueno y ser capaces de superar con 2-3 pases su presión. Será imposible hacer muchos pases, has de tener una progresión muy buena y dar soluciones al jugador que tiene la pelota", indicó.

Para intentar llevarse los tres puntos, Míchel no podrá contar con Vitor Reis, aunque recupera a Álex Moreno: "Vitor es un jugador muy importante, como todos. Tenemos recambios para sustituirle. Álex Moreno está para jugar, preparado. Ha tenido una buena recuperación y está bien".

Ter Stegen saluda a la grada de Montilivi / EFE

Preguntado por la situación de Ter Stegen, el técnico del Girona señaló que "ahora mismo no sé cómo va su recuperación". "Después de la operación hablamos y su recuperación es en Barcelona. Él ha pedido venir por aquí en algún momento, pero no sé cómo está su lesión ni la recuperación. Ha salido todo bien. Es un jugador que está lesionado y fuera de nuestro radar. Por eso no tengo la información sobre su recuperación", admitió.

Por último, confirmó que Ounahi ya está totalmente preparado para volver a ser protagonista en el equipo. "Ha hecho una semana muy buena, está preparado. No sé el porcentaje de su máximo nivel, pero está bien para jugar. Es importante. Todo el mundo lo sabe y queremos darle el tiempo para que él llegue a su mejor versión. Necesita, para eso, jugar muchos partidos", finalizó.