Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
DroGirona - GetafeCapitanes BarçaEspaña - Francia balonmanoSorteo Copa del Rey baloncestoClasificación sin VARPatricio PacíficoCañizaresTer StegenPróximo partido BarcelonaCazorlaHorario AlcarazCuartos Open de AustraliaBarcelona - Copenhague horarioPiqueAnder BasurtoKilian JornetBota de OroPichichi LaLigaKhabibMercado de Fichajes hoyGonzalo BernardosLey de SucesionesJuanma Castaño
instagramlinkedin

GIRONA FC

Míchel, sobre Ter Stegen: "Ha hecho un debut fantástico"

El entrenador del Girona valoró positivamente el estreno del portero alemán, clave para el empate 1-1 ante el Getafe

Míchel, entrenador del Girona

Míchel, entrenador del Girona / EFE

Sebastián Vargas Rozo

Sebastián Vargas Rozo

El Girona igualó 1-1 con el Getafe en un partido que tuvo de todo: debuts, estrenos goleadores, un gol agónico de Vitor Reis para salvar el punto y una intervención magistral de Ter Stegen, portero cedido por el Barça en el conjunto gerundense, para mantener el botín del empate sobre la bocina.

Ter Stegen debutó con el Girona

Ter Stegen debutó con el Girona / EFE

Al respecto habló el entrenador del Girona, Míchel, primero en los micrófonos de 'Movistar' y luego en rueda de prensa, refiriéndose al estreno del portero alemán con ellos: "Tengo la suerte de tener tres grandes porteros. Ha hecho un debut fantástico, a nivel de juego nos da unas condiciones raras en el fútbol profesional, con gran virtud en el juego de pies y que siempre va hacia adelante", puntualizó.

Sobre la conversación que tuvo con Gazzaniga y Livakovic, los otros porteros del equipo, no quiso dar detalles: "La charla queda entre nosotros. Es mi decisión, una difícil y complicada. Pero para eso soy el entrenador, por eso he decidido que jugara Marc. Ha hecho un gran partido, partidazo. En salida de pelota es un jugador que nos da mucho. Y la parada que ha hecho al final es muy buena. He hablado con todos, en este sentido, y son grandes profesionales. Han encajado bien mi decisión".

También aprovechó Míchel para referirse a los otros debuts: Claudio Echeverri y Fran Beltrán. "Fran parece que llevaba mucho tiempo aquí. Lo ha hecho muy bien. Desde Aleix (Garcia) no tenía esta sensación de un jugador en el mediocampo que jugara a ritmo muy alto. Fran está a este nivel. Y Claudio (Echeverri) nos ha ayudado en un momento difícil, es joven y nos dará mucho. Tiene esta agresividad con la pelota en último tercio de campo que necesitamos mucho. Somos un equipo que llega al último tercio y echa en falta buena pegada".

Noticias relacionadas y más

Sobre el empate de los suyos, Míchel valoró positivamente el rendimiento del equipo: "Más allá del resultado, me pone feliz el juego y la determinación del equipo. Hemos hecho un partido muy bueno y el 0-1 me parecía que el equipo podría haber caído, pero no. La respuesta ha sido fantástica. Hemos tirado adelante y hemos tenido una gran reacción".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL