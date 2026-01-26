Míchel, sobre Ter Stegen: "Ha hecho un debut fantástico"

El Girona igualó 1-1 con el Getafe en un partido que tuvo de todo: debuts, estrenos goleadores, un gol agónico de Vitor Reis para salvar el punto y una intervención magistral de Ter Stegen, portero cedido por el Barça en el conjunto gerundense, para mantener el botín del empate sobre la bocina.

Ter Stegen debutó con el Girona / EFE

Al respecto habló el entrenador del Girona, Míchel, primero en los micrófonos de 'Movistar' y luego en rueda de prensa, refiriéndose al estreno del portero alemán con ellos: "Tengo la suerte de tener tres grandes porteros. Ha hecho un debut fantástico, a nivel de juego nos da unas condiciones raras en el fútbol profesional, con gran virtud en el juego de pies y que siempre va hacia adelante", puntualizó.

Sobre la conversación que tuvo con Gazzaniga y Livakovic, los otros porteros del equipo, no quiso dar detalles: "La charla queda entre nosotros. Es mi decisión, una difícil y complicada. Pero para eso soy el entrenador, por eso he decidido que jugara Marc. Ha hecho un gran partido, partidazo. En salida de pelota es un jugador que nos da mucho. Y la parada que ha hecho al final es muy buena. He hablado con todos, en este sentido, y son grandes profesionales. Han encajado bien mi decisión".

También aprovechó Míchel para referirse a los otros debuts: Claudio Echeverri y Fran Beltrán. "Fran parece que llevaba mucho tiempo aquí. Lo ha hecho muy bien. Desde Aleix (Garcia) no tenía esta sensación de un jugador en el mediocampo que jugara a ritmo muy alto. Fran está a este nivel. Y Claudio (Echeverri) nos ha ayudado en un momento difícil, es joven y nos dará mucho. Tiene esta agresividad con la pelota en último tercio de campo que necesitamos mucho. Somos un equipo que llega al último tercio y echa en falta buena pegada".

Sobre el empate de los suyos, Míchel valoró positivamente el rendimiento del equipo: "Más allá del resultado, me pone feliz el juego y la determinación del equipo. Hemos hecho un partido muy bueno y el 0-1 me parecía que el equipo podría haber caído, pero no. La respuesta ha sido fantástica. Hemos tirado adelante y hemos tenido una gran reacción".