Míchel: "Teníamos mucha necesidad; la victoria es revitalizante"

El Girona necesitaba sumar de tres en tres. Como bien dijo Míchel en varias ocasiones tras el final del partido, era una "necesidad". La victoria contra el Alavés (1-0), que el técnico catalogó como "revitalizante", sirve para mucho más que salir momentáneamente del descenso: da alas, confianza y alegría a un equipo que está "muy enchufado".

Como de costumbre, el técnico madrileño analizó el duelo tras el encuentro, pero esta vez lo hizo con una sonrisa en el rostro. El Girona brilló en el primer tiempo, sufrió en el segundo, pero logró el segundo triunfo de la temporada en la 12.ª jornada liguera. "Con la necesidad que teníamos de ganar, es una victoria revitalizante. Necesitábamos fútbol, correr y competir. La primera parte es la mejor de la temporada", señaló Míchel, visiblemente animado.

Coudet y Míchel, antes del pitido inicial / EFE

"Somos un equipo que ataca con agresividad y que en defensa presiona muy bien tras pérdida. Cuando hacemos eso, somos un equipo muy bueno; ahora tenemos que hacerlo durante noventa minutos con continuidad. Tenemos jugadores que hacia adelante son muy buenos, y si empiezan a mirar hacia atrás sufren mucho. Hoy, en la segunda parte, hemos sufrido. El Alavés ha ido a más y nosotros, a menos", reconoció el técnico sobre el duro duelo que se disputó en Montilivi.

Victoria vital

Capitaneado por el talento de Bryan Gil y Azzedine Ounahi, el Girona fue un auténtico vendaval en el primer tiempo. El 1-0 fue corto para lo que se vio sobre el césped de Montilivi. Sin embargo, en la segunda parte costó, y mucho, y el cuadro catalán sacó su vena más competitiva. Y se cumplió el objetivo. "En las circunstancias en las que estamos, hay que valorar mucho cómo ha competido el equipo. Esto nos tiene que dar confianza", apuntó convencido Míchel.

Ounahi y Bryan Gil firmaron un partido excelso en la victoria del Girona contra el Alavés (1-0) / EFE

Finalmente, quiso destacar un aspecto clave para salir de esta mala situación: la unión del vestuario. "Los que no han jugado —Lemar, Yáser (Asprilla), Portu...— están muy contentos, y eso es lo más importante para mí, porque están enchufados", desveló. El Girona tiene que ser una piña, en las buenas y en las malas.