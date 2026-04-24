Míchel: "Sufriremos, no mañana, sino todos los partidos que quedan"

Míchel mantiene la convicción que mostró el martes pese a la derrota ante el Real Betis Balompié. La tabla está ajustada, más aún tras los triunfos de Elche, Levante o Rayo, por lo que "sumar una victoria sería muy importante para nosotros".

El entrenador madrileño confirmó que están todos los futbolistas disponibles, salvo los lesionados de larga duración y Abel y Vanat. "Veremos si pueden volver a jugar esta temporada", expresó. "Tenemos que pensar que mañana debemos hacer un gran partido. Necesitamos que todos tengan en la cabeza que sufriremos, no mañana, sino todos los partidos que quedan. Como equipo, club, ciudad y provincia hay que saber que habrá sufrimiento para seguir en Primera", aseguró.

El Valencia sacó un punto importante en Son Moix y se colocó con 36 puntos, dos menos que el cuadro catalán (38). Míchel recordó que "es un club grande y tiene una muy buena plantilla" e insistió en la importancia de "los pequeños detalles". El equipo no los supo controlar ante el conjunto verdiblanco y encajó tres goles tras recibir tres disparos.

"Les he dicho a los jugadores que necesitamos encontrar nuestra identidad, ser capaces de mirar hacia arriba, ser agresivos, jugar como siempre hemos hecho. Trataremos de tener el balón en campo rival. 10-12 equipos estamos en la misma posición y lo que toca mañana es muy importante para nosotros. Tenemos que recuperar los puntos que no sumamos contra el Betis".

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Dejó claro que "miro por nosotros". Espera al mejor Valencia y remarcó que "queremos dominar con nuestra manera de jugar". Al ser preguntado por Pyshchur, joven delantero ucraniano que suena para reforzar la plantilla en verano, fue escueto pero dejó entrever que el fichaje está prácticamente cerrado: "No es momento de hablar de esto, pero es para el primer equipo".