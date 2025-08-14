Míchel: "Stuani tiene un problema personal y no jugará ante el Rayo"

El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, ha lamentado que el horario del partido de este viernes contra el Rayo Vallecano, a las 19:00 horas, en pleno mes de agosto, "no es para jugar un partido de fútbol" por las altas temperaturas que se esperan y ha añadido que "habría que tener un poco más de sentido común".

En la rueda de prensa previa al debut liguero de su equipo, el técnico del conjunto rojiblanco ha afirmado que "las condiciones no son las mejores para el ritmo de juego y para el espectáculo" y considera que se debería haber retrasado el encuentro "por la salud de los profesionales y de la afición". Además, explicó que Christian Stuani "tiene un problema personal" que le impidió entrenar con el equipo, y que tampoco estará disponible para el duelo ante el conjunto vallecano.

Míchel se ha mostrado "muy contento" por una pretemporada "perfecta" en la que el equipo ha podido trabajar en la "dinámica de equipo" y en el "pensamiento colectivo", algo que cree que fue "un problema el año pasado".

El preparador madrileño quiere que el equipo sea más profundo y vertical que el curso pasado, porque daba "demasiados pases horizontales", y que tenga "más ritmo de juego y más agresividad con el balón". En este sentido, también ha vuelto a pedir perdón porque a nivel de gestión de grupo la temporada pasada no actuó de la mejor manera y ha prometido más empatía y más cercanía.

"Para ser una familia, el primero que debe dar un paso adelante es el entrenador", ha reconocido Míchel, quien también ha celebrado que el club haya incorporado cuatro jugadores "de un nivel muy alto" y que "mejoran mucho la plantilla".

Son Hugo Rincón, un lateral derecho "de más recorrido" que complementa a Arnau Martínez; Vitor Reis, un central "top y con inteligencia y físico para jugar con 50 metros a la espalda", Axel Witsel, un centrocampista con "buena salida de balón", y Thomas Lemar, "un jugador con un ritmo de juego increíble" y que "piensa más rápido que los demás", ha destacado.

Además, ha confirmado que el club quiere un lateral izquierdo por la "posible salida" de Miguel Gutiérrez al Nápoles, "un jugador diferencial en tres cuartos de campo" y también "un delantero". También ha afirmado que, "como rayista", es "un sueño" ver el regreso del equipo de Vallecas a Europa y ha avanzado que no se perderá "ningún partido del Rayo en Europa".