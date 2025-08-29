Míchel, sincero: "No somos el Girona de hace dos años"

Míchel se reafirmó. El mensaje que lanzó el técnico vallecano tras la durísima derrota en La Cerámica caló hondo en el aficionado 'gironí'. Insistió en la idea de ser un equipo, de ir todos a una. Una idea que reapareció durante su comparencia previa a la visita de un Sevilla que tampoco arrancó la competición con buen pie.

Tsygankov, duda

"Es muy importante que mañana empiece la temporada del Girona", aseveró. E instó al equipo a "darle la vuelta ya a esta situación" y "cortar de raíz" la dinámica negativa que llevan los suyos en este inicio de temporada. Tsygankov lleva estos últimos sin entrenar y realizando un trabajo específico y, probablemente, se sume a las ya conocidas bajas de Yangel, Abel, van de Beek y Miovski, "que tiene permiso para solucionar su futuro".

Lamentó la desafortunada lesión de Juan Carlos, que estará varios meses en la enfermería y es "una baja dolorosa para nosotros". Confirmó, a su vez, la elevada posibildad de fichar a un portero.

Sea como fuere, el técnico incidió en la necesidad de "competir", una palabra que lleva repitiendo a lo largo de toda la semana. "Sin orgullo no hay talento y necesitamos competir por ello. Si el equipo está con agresividad y logramos estar dentro del partido como queremos, seguro que la afición estará con nosotros y estaremos todos juntos", añadió.

Ejemplo de Stuani y elogios a Joel Roca

"Tenemos que ayudar al compañero y competir. Ya vendrá el estilo y la filosofía. Se trata de estar los 90 minutos”, expresó sobre la importancia de estar comprometidos con la causa. Y puso el ejemplo de Stuani: “Quiero a jugadores con orgullo e ilusión por vestir esta camiseta, jugadores que respeten a nuestra afición. Gracias a Dios tengo a un capitán que siente como nadie el club y esa sensación la tienen que tener todos los jugadores porque jugar en Girona tiene que ser un sueño y el gran paso en la carrera de futbolista. Vestir la camiseta del Girona en Primera División es un regalo y un privilegio. Si quieres venir al Girona, ven de verdad”.

Joel Roca celebra su golazo con el Girona ante el Wolverhampton / Girona FC

Tuvo palabras de elogio para Joel Roca, convocado con la sub-21: “Es un jugador que ha demostrado ilusión, motivación, alma… Está en un momento dulce, pero es lo que se ha ganado y así debe continuar". Y valoró las cualidades de Krejci, recientemente vendido al Wolverhampton: “Es un jugador con unas capacidades muy buenas de corregir, rápido y con fuerza en el duelo. Tiene salida de balón y es un jugador que conseguimos traer un año y el club ha conseguido un dinero que nos vendrá muy bien para la plantilla".

Siempre con los pies en el suelo, recordó que “jugar en Primera es muy difícil y no podemos pensar que estamos por encima de otros equipos porque es mentira". Somos un equipo muy humilde y nuestro objetivo pasa por estar en la categoría más alta. Por nuestra historia y nuestro recorrido todo pasa por estar juntos y estar en Primera. No somos el Girona de hace dos años, eso fue un sueño”, una dura - y a la vez sincera - reflexión que demuestra, una vez más, que el Girona tiene mucha suerte de tener a Míchel.