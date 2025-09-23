GIRONA
Míchel: "Ha sido un puntazo"
El técnico vallecano celebró el empate del Girona en San Mamés "después de venir de malas sensaciones"
Míchel celebró el punto cosechado en un siempre difícil San Mamés. Ounahi sacó toda su magia a relucir y adelantó al Girona con disparo con rosca al palo largo, pero un latigazo de Jauregizar en la segunda mitad igualó la balanza. El Athletic se vino arriba y, el cuadro catalán, sostenido por un gran Gazzaniga bajo palos, puntuó y firmó un partido muy serio en La Catedral.
"En un escenario como este y sobre todo después de venir de malas sensaciones es un puntazo. La primera parte ha sido increíble. Pudimos hacer más de un gol, pero irse 0-1 al descanso en San Mamés es un gran resultado", valoró el técnico vallecano. Admitió que en la segunda mitad a su equipo "le costó más", pero se mantuvo la "sensación de fortaleza mental" de sus pupilos ante el Athletic un rival "top, de Champions".
"Por momentos quizás necesitábamos más tranquilidad y mas juego, pero tengo la sensación de que el equipo ha trabajado junto. Si no, es imposible sacar aquí un punto. Sin ayudas es difícil y hoy he visto esas ayudas. Ha sido un paso adelante y espero que el principio de una cosa buena. Un puntazo".
Asimismo, destacó el "partidazo" de Hugo Rincón, lateral cedido por el Athletic Club, pero tuvo que lamentar la lesión de Donny van de Beek, que sintió un fuerte dolor en el talón de Aquiles de su pie izquierdo a la media hora de partido. "Pinta mal", manifestó.
