Michel: "¿El segundo penalti? Es un contacto ligero. Rodrygo se tropieza"

El Real Madrid se quedó frío en Montilivi. El Girona le 'metió mano' al equipo de Xabi Alonso, que solo pudo marcar desde los once metros, y vio como le se le anulaba un gol a Kylian Mbappé por mano previa a su gol en la primera parte.

En el tramo final de partido, un posible segundo penalti a Rodgrygo fue muy protestado por el cuadro madridista, y lo reclamó en rueda de prensa Xabi Alonso, pero no concordó con él el técnico gironí, Míchel Sánchez.

"Yo creo que no es suficiente, ya se está cayendo Rodrygo. El VAR interpreta bien que es un ligero contacto y hay contactos en el futbol que son mínimos y no deberían ser penalti. A diferencia del primero, que Hugo impacta con la cadera y pisa a Vinicius y creo que es justo, Rodrygo se tropieza cuando va a hacer el regate y creo que no es penalti", dijo Míchel a Movistar tras el partido, asumiendo que el señalado sí era sancionable.

Sobre el encuentro, el entrenador vallecano afirmó estar "contentos por el punto" ya que al equipo le tocó "sufrir" ante un rival que tiene "jugadores diferenciales".

"Hemos hecho un partio muy bueno, sobre todo la primera parte. Salimos muy bien con balón ante un equipo que presiona arriba. Me faltó un poco más de control en los últimos tercios del campo, pero estoy contento con el control de balón que hemos tenido", añadía posteriormente en rueda de prensa. "El jugador, tras el partido que ha hecho, se merecía acabar con algo. Hemos podido ganar y hemos podido perder".

"Ounahi es un jugador diferencial con balón. Necesito más de él en algunos momentos, pero es un jugador que nos da mucho", comentó sobre el goleador gironí.

Además, destacó la actuación de Arnau Martínez, que lleva "dos partidos siendo el mejor del equipo. Tiene un conocimiento del juego increíble. Juega desde la inteligencia. Su velocidad es mental".

A pesar del punto, el Girona sigue en puestos de descenso, empatado a 12 puntos con Osasuna, fuera del 'farolillo rojo'.

"Los primeros 5 partidos me los pongo en mi mochila. Lo que hemos hecho hoy es lo que he trabajado toda la vida. Intentar jugar ante un rival que juega, que viene a presionar y se intenta sacar el balón jugado. Los primeros partidos les exigí una cosa que no podíamos dar. A partir de ahí hemos sido un equipo más fiable. Necesitamos puntos contra rivales que no nos esperamos. Tenemos que llegar a 20 puntos como sea en la primera vuelta", agregaba.